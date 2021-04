Primavera Cesana : 21 lavoratori socialmente utili stabilizzati

Condividi

Un obiettivo raggiunto da parte dell’Amministrazione Comunale

La sottoscrizione dei contratti di lavoro ha rappresentato un momento importante per i lavoratori, per le loro famiglie e per il Comune.

Gli Lsu attendevano da decenni di essere stabilizzati, dopo anni di sacrifici, di collaborazione con l’ente, dopo aver prestato attività senza le giuste garanzie.

Con la stabilizzazione avranno un futuro fatto di DIGNITA’ E SICUREZZA.

Ciò è stato possibile, in parte con gli incentivi statali pari a 9.300,00, che si riceveranno per ogni lavoratore, ma anche attraverso la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, con un percorso che è maturato negli ultimi anni, che ha consentito di mettere bilancio circa 90 mila euro che sono serviti per completare questa iniziativa.

Ricordiamo che nel 2015, prima dell’insediamento del sindaco Guida, gli Lsu a Cesa non prendevano nemmeno l’integrazione, OGGI SONO DIPENDENTI COMUNALI!

Un iter, quello appena definito, che è stato frutto di un tragitto fatto di collaborazione e condivisione con stessi lavoratori .

