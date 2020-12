Previsioni meteo e viabilità Italia

Condividi

PREVISIONI METEO

Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, la perturbazione di origine nord-atlantica che continua ad interessare il nostro Paese, in particolare con neve a bassa quota sulle regioni centro-settentrionali. La regione più interessata è la Lombardia.

Per la giornata di oggi, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, nevicate fino a quote di pianura, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo in genere moderati.

La situazione del traffico, soprattutto commerciale, condizionato dalle nevicate in atto risulta la seguente:

LIGURIA – codice rosso in atto con conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5t :

A6- direzione sud: codice rosso tra Ceva e Savona

A7: codice rosso in atto lungo l’intera arteria autostradale;

A10 – dal confine di Stato in direzione Italia: i mezzi commerciali vengono fatti sostare all’autoporto di Ventimiglia, mentre per quelli diretti in Piemonte vengono instradati lungo la A6;

A26: codice rosso in direzione nord dall’interconnessione con la A10;

LOMBARDIA –codice rosso in A4 tra Milano e Bergamo con conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5t e difficoltà di circolazione a causa dei veicoli leggeri incolonnati a diverse uscite verso la viabilità ordinaria. Sono in corso le manovre per la deviazione obbligatoria sulla A22 a Verona verso Modena per raggiungere la Lombardia dall’Emilia Romagna.

Sulla A1 pioggia gelata tra Parma e Fidenza con gravi difficoltà di circolazione.

Ancora LOMBARDIA – codice rosso in atto con conseguente divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5t :

A8: codice rosso tra Milano e Gallarate;

A9: codice rosso sull’intera tratta;

A35: codice rosso tra Treviglio e Milano;

Lungo l’autostrada A1 risultano chiusi gli svincoli di uscita di Fidenza e Fiorenzuola a causa di difficoltà di circolazione lungo la viabilità ordinaria.

Sulla A1 all’altezza di Piacenza, a causa di un mezzo pesante intraversato, si registrano forti rallentamenti.

PER GLI AUTOMOBILISTI E PER GLI AUTOTRASPORTATORI

La concomitanza degli eventi sulla A4 ed in A1, all’altezza di Piacenza, sta inducendo la Polizia Stradale ad incanalare i veicoli (sia leggeri che pesanti) provenienti dal nord-est e diretti in Lombardia, lungo la direttrice della A22 fino a Modena.

Tanto si comunica per quanti sono in viaggio o lo faranno nelle prossime ore.

VENETO

Il Prefetto della provincia di Belluno ha emesso un’ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi commerciali superiori alle 7,5 t dalle ore 00.00 del 28 dicembre fino alle ore 05.00 del 29 dicembre 2020.

STRADE STATALI

Nevicate in atto con interessamento delle strade statali delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta dove sono operativi i mezzi spazzaneve e spargisale.

In particolare si segnala:

– Piemonte: SS 21 delle Maddalena chiusa da Argentera ( km. 53+330) al confine di stato ( km 59+700) ed obbligo di catena montate dal km. 2+700 al km. 29+700.

– Veneto: divieto di circolazione ai veicoli commerciali di massa superiore. 7,5 t dalle ore 0,00 del 28/12 alle ore 5 del 29/12 lungo tutta la rete viaria della provincia di Belluno con l’eccezione dei mezzi di trasporto pubblico equipaggiati con idonei presidi o catene da neve.

– Sardegna: chiusa la SS 292 al km. 87+800 per frana sul piano viabile- riapertura prevista 29/12

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Per informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione VAI (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito www.stradeanas.it e disponibile anche per Smartphone sia in piattaforma Apple che Android in “Apple store” ed in “Google play”. Gli utenti hanno poi a disposizione il numero unico 800.841.148 del servizio clienti per informazioni sull’intera rete Anas.

Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sul sito www.aiscat.it, sui siti delle singole Società Concessionarie autostradali, o mediante l’applicazione Myway Truck.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Al momento si segnala una circolazione rallentata lungo la rete ferroviaria della regione Veneto.

