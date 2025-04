Previdenza, Enpacl: “Approvato bilancio consuntivo 2024, ricavi per 329 mln”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ricavi per 329 milioni di euro (+ 12,7% rispetto al 2023), un avanzo di esercizio di oltre 100 milioni e un patrimonio che supera la cifra di 1,73 miliardi di euro (+6,1%), tale da garantire oltre 10 volte la spesa per pensioni in essere. Questi i numeri principali che fotografano il bilancio consuntivo per l’anno 2024 dell’Enpacl, l’ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, approvato oggi dall’assemblea dei delegati e arricchito da una relazione sulla gestione integrata con fattori di sostenibilità, redatta in conformità ai principi previsti dal Gri (global reporting initiative) e certificata da un ente terzo, best practice del settore degli Enti privatizzati. L’Enpacl, infatti, svolge da anni l’analisi di coerenza dei propri obiettivi strategici rispetto ai Sustainable development goals dell’Agenza 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nel 2024 si sono iscritti all’Ente 420 consulenti del lavoro (di cui 228 donne). Il numero degli associati al 31 dicembre 2024 è stato 25.378, di cui il 47% di genere femminile, a conferma di un trend iniziato già da anni e che vede 9 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria) a maggioranza femminile rispetto alle 7 del 2023. Nel corso del 2024 l’Enpacl ha erogato 11.813 assegni pensionistici. il numero delle pensioni anticipate ha raggiunto quello delle pensioni di vecchiaia e la misura media dell’anticipata nel 2024 è stata pari a 19.400 euro (+ 5,4% rispetto al 2023). Va sottolineato, inoltre, che l’Ente è l’unico nel panorama della previdenza dei liberi professionisti a riconoscere, ai fini pensionistici, ben il 75% della contribuzione integrativa versata dagli iscritti. Il fatturato Iva complessivamente dichiarato dalla categoria nel 2024 (prodotto nel 2023) ha avuto un aumento rispetto all’anno precedente e si è attestato a 2,73 miliardi di euro (+5,5% rispetto al 2023, contro un tasso del +0,9% dell’inflazione), per una media pro-capite di 107.000 euro. Il reddito professionale medio si è attestato a 56.000 euro. “Il bilancio 2024 – afferma il presidente Enpacl Sergio Giorgini – conferma la sostenibilità dei conti della nostra Cassa e il nostro impegno per garantire pensioni adeguate agli iscritti. La crescita del fatturato complessivo della categoria mette in evidenza la vitalità della nostra professione ed è stata ottenuta anche grazie all’aiuto degli strumenti di welfare promossi dall’ente assieme agli altri organismi esponenziali dei consulenti del lavoro”. —lavoro/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.