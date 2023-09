Prevenzione antimafia a Caserta: 72 interdittive emesse dal 2022 ad oggi

Prosegue l’impegno della prefettura di Caserta nel campo della prevenzione antimafia per la tutela dell’economia legale.

Dal 2022 ad oggi, con un trend in progressivo aumento, sono 72 i provvedimenti complessivamente emessi nei confronti di altrettante imprese – tra cui alcune colluse con il “clan dei Casalesi”- attive nei settori socio-assistenziale e alimentare.

A questi si aggiungono 7 provvedimenti di prevenzione collaborativa che hanno interessato società –con sede nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia- operanti nell’ambito della coltivazione e importazione di ortaggi, dell’allevamento, della produzione di prodotti caseari e della costruzione di edifici.

Tale strumento, previsto dall’art. 94 bis del codice antimafia introdotto dal D.L. 152/2021, consente al prefetto, per quelle società in cui sia stata accertata una situazione di infiltrazione solo occasionale, la nomina di esperti con il compito di svolgere funzioni di supporto o l’adozione di specifiche misure organizzative, mirate a rimuovere e prevenire le cause di compromissione dell’impresa.

Al riguardo, per la nomina di esperto, è stato istituito in prefettura, nello scorso mese di giugno, un elenco dedicato al quale possono iscriversi i professionisti interessati.

«Occorre tenere sempre alta l’attenzione sul tema della prevenzione antimafia», ha sottolineato il prefetto Giuseppe Castaldo «soprattutto in una provincia come quella di Caserta che, secondo l’ultima relazione semestrale della DIA, vede la presenza di organizzazioni criminali a vocazione imprenditoriale, capaci di condizionare il tessuto economico e politico».