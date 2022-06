Presidio alla LM Trasporti e Logistica, Zinzi interroga la Giunta: “Azioni concrete per tutelare i lavoratori e il sito produttivo”

Condividi

“Dopo due anni di pandemia e l’aumento vertiginoso dei costi la Campania non può permettersi una nuova crisi occupazionale. Quanto sta accadendo alla LM Trasporti e Logistica è l’ennesimo campanello di allarme di una crisi economica che da noi si avverte più che altrove. Dinanzi a una situazione economica dell’azienda così compromessa, come riferito da notizie di stampa, la Regione non può tirarsi indietro e ha il dovere di tutelare il futuro lavorativo degli addetti. La mia solidarietà ai dipendenti in presidio oggi. La Giunta convochi un tavolo di crisi, aperto ai sindacati e ai capigruppo in Consiglio regionale, e ci dica cosa intende fare per per salvaguardare il sito produttivo, i suoi addetti e quelli dell’indotto”. Così il capogruppo Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, che ha presentato un’interrogazione indirizzata all’assessore Marchiello e avente ad oggetto ‘Interventi urgenti in favore dei lavoratori della LM Group di Maddaloni’.