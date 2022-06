Presenzano, l’impianto sportivo di Valsambuco si amplia, arriva il campo di padel

Condividi

In fase di realizzazione il rettangolo di gioco, sarà il primo campetto pubblico in provincia di Caserta

Inizia a prendere forma il campo di Padel che l’Amministrazione comunale del sindaco Andrea Maccarelli sta costruendo a Presenzano.

Il rettangolo di gioco, dalle dimensioni di 20 metri per 10 metri, sta sorgendo all’interno dell’impianto sportivo sito in località Valsambuco, destinato ad ampliarsi sempre di più dopo il rifacimento del campo di calcetto.

Finanziato con fondi del bilancio comunale, il campo di Padel sarà a disposizione dei cittadini che, sempre di più, dimostrano di amare questo sport con la palla di derivazione tennistica, che si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati.

Una disciplina sportiva molto in voga tanto tra i giovani quanto tra gli adulti, tra uomini e donne che ne apprezzano la particolarità dettata dalle pareti sui 4 lati sui quali rimbalza la palla che, così, resta sempre in campo ed in gioco.

“I lavori stanno proseguendo spediti ed hanno visto già la realizzazione del campo da gioco, quindi non resta che ultimarlo con le pareti laterali e con gli accessori che ne consentiranno la piena fruibilità durante l’intera giornata da parte dei nostri concittadini”, dichiara il sindaco Maccarelli.