Presentazione progetto “Yeshua- The Musical”

Roma – Questa mattina presso l’hotel Diana Roof Garden di Roma presentazione di “Yeshua – The Musical”, La narrazione ne segue le tappe tradizionalmente conosciute della storia di Gesù, dalle nozze di Cana, all’incontro con i discepoli e Maddalena, dal discorso della montagna, alla Resurrezione di Lazzaro, per giungere infine all’ultima settimana della sua vita, che inizia con l’ingresso a Gerusalemme e la cacciata dei mercanti dal tempio, fino al Golgota. Presenti in sala gli autori: Andrea Tosi che ha scritto le musiche, Cristina Capozzi e Marco Todisco, che ne hanno curato la stesura del copione, Mario Scaletta, che ha curato la supervisione artistica e Gianni Santucci regista associato e coreografo del musical.

Nel corso della conferenza, gli artisti che faranno parte della compagnia, hanno recitato e cantato brani del musical.