Napoli, Sala del Capitolo

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

24 gennaio 2024 ore 10.30

Mercoledì 24 gennaio 2024 alle 10.30 nella Sala del Capitolo di San Domenico Maggiore, si presenta il progetto NOI – No Obesità Infantile realizzato da Associazione Ares 2.0, finanziato dalla Fondazione Prosolidar, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Un impegno condiviso per combattere l’obesità infantile, un viaggio coinvolgente che riunisce bambini, famiglie, personale scolastico e policy maker.

Sono previsti gli interventi di: Vincenzo Santagada (Assessore alla Salute e al Verde – Comune di Napoli) delegato dal Sindaco Manfredi e in sua vece, Maura Striano (Assessora all’Istruzione e alle Famiglie – Comune di Napoli), Maria Rosaria Licenziati (Direttore UO Malattie Neuroendocrine, Centro Obesità – AORN Santobono Pausilipon), Annamaria Sabatino (Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ministero dell’Istruzione), Clemente Tartaglione (Ares 2.0) e Fondazione Prosolidar.

Un progetto che nasce dalla convinzione che un’informazione accurata e una presa di coscienza dei rischi siano gli strumenti più potenti per affrontare il problema.

Non si tratta solo di dire cosa mangiare o quanto muoversi, ma di creare una cultura della salute, del benessere e del rispetto per il nostro corpo.

In Italia circa il 25% di bambini e bambine è in sovrappeso o obeso, percentuale che in Campania raggiunge il 35%. La Società Italiana di Pediatria afferma che sempre più bambini e adolescenti soffrono di patologie conseguenti all’obesità sinora non presenti durante l’infanzia, come ipertensione, elevato tasso di trigliceridi e colesterolo, grasso accumulato nel fegato, glicemia alta, diabete di tipo due e gravi patologie ortopediche derivate dallo sproporzionato peso. Inoltre, è riscontrato che spesso insorgono anche complicazioni psicosociali che portano ad avere scarsa autostima, depressione e problemi alimentari.

Affrontare un tema così delicato richiede l’impegno di famiglie e bambini, ma anche del governo locale e delle istituzioni scolastiche; tutti attori chiave che, operando in sinergia, possono moltiplicare l’efficacia di una azione per combattere il dilagante fenomeno.

Per la diffusione, negli istituti scolastici di Napoli e provincia, sono stati creati materiali ludico-didattici per l’infanzia, prodotti editoriali e multimediali educativi e divertenti che, parlando la lingua di bambini e bambine, incoraggiano a fare scelte alimentari più sane e ad essere più attivi fisicamente.

Saranno forniti strumenti e risorse per aiutare a sensibilizzare e informare i genitori con chiare linee guida su alimentazione e stile di vita sano. Il coinvolgimento attivo dei policy maker e delle istituzioni scolastiche è fondamentale per creare un ambiente favorevole alla salute di bambini e bambine.

Info e materiali: www.difendiamoilfuturodeibimbi.it