Presentazione online del libro di Mario Andreose “VOGLIA DI LIBRI”

Venerdì 11 dicembre, ore 18:00

In attesa della finale del Premio Napoli, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori nel corso della cerimonia conclusiva attualmente in programma il 22 dicembre al Teatro Mercadante, continuano le attività della Fondazione Premio Napoli.

Venerdì 11 dicembre, alle ore 18.00, verrà presentato online il libro di Mario Andreose “VOGLIA DI LIBRI” (Editore: La nave di Teseo).

Dialogano con l’Autore

Domenico Ciruzzi

Presidente della Fondazione Premio Napoli

Francesco Barra Caracciolo

Avvocato

Ermanno Paccagnini

Giuria Tecnica Premio Napoli

Modera l’incontro

Carmen Petillo

Fondazione Premio Napoli

Il libro

Dopo “Uomini e libri” (2015) Mario Andreose ritorna, con il suo piglio narrativo, ai vagabondaggi tra editoria e letteratura di una lunga, inimitabile carriera. Il declino di imperi editoriali, visto dietro le quinte, in contrasto con il nascere di nuove coraggiose realtà, le storie di capolavori riproposti, assieme a protagonisti quali Joyce, T.S. Eliot, Warburg, Moravia, Sciascia, Eco, Lévi-Strauss, Tondelli e Woody Allen, sono tra gli ingredienti di un libro che si può aprire con gusto a ogni pagina. “Tutti si chiedono, non solo noi editori, se il nostro modo di lavorare si sia ormai avviato a un punto di non ritorno, aggrappati a computer e telefonini, protagonisti involontari, a distanza, di una mutazione genetica in atto. Il libro per fortuna rimane, come diceva Umberto Eco, uno strumento indispensabile, al pari della ruota e del cucchiaio”.

