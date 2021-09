Presentazione lista candidati e programma Salerno In Comune

Condividi

Sabato 18 settembre 2021 alle ore 9.00 presso la sede del Comitato elettorale di Elisabetta Barone in Via dei Principati 55 (SA), la lista “Salerno in Comune” presenterà ufficialmente ai giornalisti il programma e i candidati

alle elezioni amministrative di Salerno del 3 e 4 ottobre 2021.

Presenti all’incontro Elisabetta Barone, candidata Sindaco della Coalizione e Dirigente Scolastico del Liceo Alfano I, e i candidati della lista Salerno in Comune che illustreranno i punti chiave del progetto politico di lista civica, voluto fortemente da Gianluca De Martino, portavoce di Salerno in Comune.

loading...