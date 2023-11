Presentazione lavori e nuovo workout al Parco Viviani, Colella: “Con sport, musica e cultura giovani lontani dalle devianze”

Condividi

“Quella di oggi è una giornata molto bella. Insieme con il Sindaco, Gaetano Manfredi, abbiamo presentato alla città gli interventi che sono stati realizzati nel Parco ‘Raffaele Viviani’ grazie al lavoro egregiamente svolto dalla II Municipalità con tutti i suoi componenti – cui va il nostro ringraziamento – per riqualificarlo e migliorarne la fruibilità. Questa mattina, in particolare, è stato inaugurato l’impianto di workout all’interno del Parco, una sorta di palestra all’aperto in cui i ragazzi potranno allenarsi gratuitamente, in uno spazio pubblico e sicuro. In questi due anni, inoltre, sono state installate giostrine per bambini, è stata recintata l’area giochi, è stato riaperto l’ingresso del parco di Sant’ Antonio ai Monti, sono stati rifatti i servizi igienici, è stata riqualificata un’area verde abbandonata che è stata, poi, trasformata, grazie all’associazione NSeaYet, in un orto urbano”. Così il Consigliere Delegato a Sport, Giovani ed Eventi, della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, che ha partecipato questa mattina alla presentazione dei lavori al Parco Viviani, che dal Vomero scende fino al Corso Vittorio Emanuele. Con lui, oltre al Sindaco Manfredi, l’Assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, il presidente della II Municipalità, Roberto Marino, e i componenti della Giunta circoscrizionale, e alcuni Consiglieri comunali.

“Un ringraziamento, inoltre – ha proseguito Colella – ai ragazzi che hanno piantato un salice per gli 80 anni delle Quattro giornate e agli allievi dell’orchestra della Scuola Margherita di Savoia per la loro performance musicale. È con lo sport, la musica e la cultura che i nostri giovani riusciranno a tenersi lontano dai fenomeni degenerativi e dalle devianze che incontrano, purtroppo, sul loro cammino”.