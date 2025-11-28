Presentazione del volume Casa Pace. Una famiglia e una villa tra Venezia e Impero. A cura di Liliana Cargnelutti

0 minuto di lettura

Martedì 2 dicembre 2025 – ore 17.30 Sala Convegni Fondazione Friuli, Palazzo Antonini Stringher – Udine Il Mulino a Nordest – Circolo Culturale e Gaspari Editore presentano il volume Casa Pace. Una famiglia e una villa tra Venezia e Impero, un racconto che intreccia vicende familiari, storia architettonica e riflessioni sul valore del patrimonio culturale diffuso nel territorio. Il libro è dedicato alla memoria di Marino Pace (1892–1963), che ricostruì la Villa dopo i due conflitti mondiali, e a tutte le donne e gli uomini che ancora oggi riportano alla vita le loro case devastate dalla guerra, custodendo memoria, cultura e speranza per un futuro diverso. Attraverso la storia di Teresa Perusini e Giacomo Pace, l’opera offre un modello di comprensione e valorizzazione delle dimore storiche, beni identitari tutelati dalla Costituzione e fondamentali per lo sviluppo sostenibile dei territori. Il volume invita a riconoscere il ruolo sociale, culturale ed economico del patrimonio privato e la responsabilità di chi lo custodisce. Interventi di: Teresa Perusini Pace, Liliana Cargnelutti, Giuseppina Perusini. Indirizzi di saluto: Laura Stringari.

