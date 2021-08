Condividi

Giovedì 2 settembre 2021 alle ore 16,00 all’interno del Grand Hotel Excelsior T.C. Venezia “Terrazzo Roof Garden”, in occasione della Biennale, si terrà la presentazione del libro “Un’Europa in utile” (graus edizioni) a cura di Luca Filipponi e Giuseppe Catapano. Saranno presenti gli Autori con la partecipazione straordinaria dell’attrice Rosa Miranda, della critica e gallerista Carla Mazzoni già direttore del Teatro La Fenice.

UN’EUROPA IN UTILE-Il concetto di Europa o meglio della sua istituzione, caratterizzata da diverse fasi e di non semplici accordi, risulta attualmente in crisi come mai prima d’ora ed i campanelli d’allarme sono molteplici: gli euroscettici rappresentano –incredibilmente– una parte considerevole dell’europarlamento e la Francia in tal senso costituisce un esempio lampante. Cosa potrebbe succedere se gli eurofobici ottenessero la maggioranza? Quali conseguenze, ma soprattutto ha davvero senso “questa Europa”? Gli Autori affrontano due grandissime tematiche di attualità: l’evoluzione ed il futuro del progetto europeo negli ultimi 60 anni ed il ruolo dell’asse franco-tedesco, mettendo in evidenza spunti e proposte sulle riforme indispensabili o possibili per portare avanti il futuro del progetto europeo. Un dibattito meditativo, da leggere con interesse, proposto da “L’Europa in utile”, a cura di Luca Filipponi e Giuseppe Catapano. Prefazione a cura di Francesco Petrillo.

