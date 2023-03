Condividi

Caserta venerdì 10 marzo febbraio 2023 ore 17,30

Libreria giunti Piazza Mercato

Presentazione del libro di Isaia Sales “Storia delle camorre, Rubbettino 2022

Saluti Enzo Battarra, Assessore Comune di Caserta

Interventi: Antonio Crispi, Auser Casagiove, Simona Melorio, saggista, on Camilla Sgambato

Coordina Carlo de Michele, Le Piazze del Sapere

In collaborazione con Caserta Città Viva, Caserta Turismo, Auser Casagiove. Con musiche e degustazioni di vini

Libro. La camorra è nata prima della mafia siciliana. Per tutto l’Ottocento, infatti, si definiva “camorra palermitana” l’organizzazione criminale siciliana, e fino agli anni Cinquanta del Novecento ci si riferiva alla ’ndrangheta con il termine di “camorra calabrese”. Alcuni dei vocaboli più noti, come omertà e pizzo, provengono dalla lingua napoletana. La camorra è, dunque, la prima mafia urbana nata in Occidente. Questa originale criminalità (che l’autore preferisce nominare con il plurale “camorre” proprio per le variegate forme che ha assunto nel tempo) è diventata, assieme alla ’ndrangheta, la mafia di maggiore pericolosità di quest’ epoca. E nessuno lo aveva previsto. Isaia Sales ci spiega i motivi di questo lungo e inarrestabile primato storico.