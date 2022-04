Presentazione del libro di Clea Allocca “La pancia pensa”

Condividi

La pancia pensa di Clea Allocca è un nuovo volume della collana Coralli pubblicato da Graus Edizioni. Il fine ultimo di questo libro è quello di insegnare ai lettori ad ascoltare i propri bisogni, a vivere la quotidianità in modo sereno e ad affrontarla con la giusta carica e vitalità. Il volume sarà presentato mercoledì 6 aprile 2022 presso la libreria Mondadori situata in via Luca Giordano 73/A, Napoli. A dialogare con l’autrice sarà il dottore Francesco Inglese, produttore cinematografico.

Il libro

L’autrice Clea Allocca con il suo inedito La pancia pensa intende proporre ai lettori un nuovo stile di vita, che parte dall’imparare ad ascoltarsi fino al sapere come rispondere prontamente ai propri bisogni.

Non si tratta di una statica scrittura volta all’insegnamento, ma di un dialogo che ognuno deve affrontare con se stesso per poter abbandonare finalmente quelle sensazioni di stanchezza e di assenza di stimoli in cui a volte ci si ritrova. Con una scrittura semplice e brillante, alla quale si aggiungono affascinanti contenuti digitali, l’autrice traccia delle linee guida innovative per ritrovare la serenità e la distensione mentale, fondamentali per nutrire la nostra mente e il nostro corpo ogni giorno.

L’autrice

Clea Allocca, appartiene alla classe del 1990.

Dopo una laurea di secondo livello in Scienze e Tecnologie alimentari presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, decide di laurearsi anche in Scienze della Nutrizione Umana a Roma.

Esperta nei processi dell’industria alimentare e amante degli animali, lavora per anni come Tecnologa Alimentare diventando Area Manager per importanti aziende di pet-food.

Dal 2019 è abilitata all’Albo Nazionale dei Biologi svolgendo l’attività di Biologa Nutrizionista a Napoli, sua città natale. Questo è il suo primo libro.