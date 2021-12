Presentazione del libro di Antonio Vastarelli “Cause perse – Una maledetta primavera per Jack Soriano”

Condividi

Sabato 18 dicembre, ore 11, Nuovo Teatro Sancarluccio

Sabato 18 dicembre, alle ore 11, al Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli (via San Pasquale a Chiaia, 49), si terrà la presentazione del libro “Cause perse – Una maledetta primavera per Jack Soriano” di Antonio Vastarelli, opera teatrale comica pubblicata da Edizioni MEA, con la prefazione di Pino Imperatore.

A dialogare con l’autore saranno Geltrude Vollaro (Edizioni Mea) e il giornalista Enzo Colimoro. Brani della commedia saranno recitati dagli attori Antonio De Rosa e Tonino Scala.

All’ingresso sarà chiesto di esibire il Super Green Pass.

Trama dell’opera

Una donna ambigua assolda il detective Jack Soriano per cercare il marito, sordido politicante e braccio destro del sindaco, scomparso misteriosamente alcuni giorni prima. L’indagine sembra non avere sbocco e, soprattutto, viene continuamente interrotta da altri occasionali clienti di Soriano che, con richieste pressanti, lo costringono a cercare cose bizzarre, assurde, insensate.

Soriano, però, braccato da creditori, ex mogli, figlie illegittime e spasimanti, non si perde d’animo e, pur di guadagnare qualche bigliettone, riesce a trovare sempre il modo di accontentare le strane richieste che gli arrivano. Lo fa in maniera inspiegabile, improvvisando.

Alcune dolorose informazioni sul suo passato e il casuale incontro con un’avvenente psicologa lo porteranno ad affrontare le sue paure e, quando i nodi della vicenda verranno al pettine, a dare una svolta alla sua vita.

L’autore

Antonio Vastarelli, napoletano, 52 anni, è giornalista professionista, direttore dei periodici online merqurio.org ed expost.blog, gestisce la comunicazione per enti, imprese e associazioni. È stato redattore del quotidiano Il Mattino, collaboratore de Il Sole 24 Ore, caposervizio del quotidiano Napolipiù e responsabile di numerosi uffici stampa, tra i quali quello della Fondazione Banco di Napoli e di Cantieri del Mediterraneo Spa.

Il suo romanzo d’esordio, “Dieci piccoli napoletani”, pubblicato nel novembre 2019 da Fanucci Editore, si è aggiudicato il Premio Troisi 2020 quale miglior scrittura comica edita.

“Cause perse – Una maledetta primavera per Jack Soriano” è la sua prima sceneggiatura teatrale edita.