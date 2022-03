Presentazione del libro “Cronache di tre dee” di Claudia Montano

Condividi

Cronache di tre dee. La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il nuovo romanzo fantasy edito da Graus Edizioni. Una profezia sulla giovane ragazza “dai capelli rossi”, la porterà all’avventura, attraverso la quale scoprirà il vero valore dell’amicizia e del sacrificio per salvare la propria famiglia. La presentazione del libro si terrà venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18:30 presso la Biblioteca comunale “Alfonso Ruggiero”. L’ingresso per l’evento è situato in Via Lodati, 9 Caserta 81100 e sarà accessibile anche in diretta dalla pagina Facebook Comitato biblioteca organizzata.

Il libro

L’affascinante storia raccontata da Claudia Montano non soltanto è ricca di colpi di scena, avventura, personaggi fatati e figure leggendarie, ma è anche un racconto di difficoltà, paura, sorpresa e amicizia. Tutte emozioni che si ritroverà ad affrontare la giovane ragazza sedicenne Gwyn, costretta a scappare dal suo popolo a causa di un cattivo presagio dei druidi e in missione per salvare la sua gente.

Nella Valle Sempreverde, infatti, il popolo e i nobili si distinguono attraverso dei numeri tatuati. A questa classificazione sfuggono solo i druidi, esseri in grado di prevedere il futuro. Sarà proprio uno di questi, Thoeak, amico del padre di Gwyn, che al momento della sua nascita predirà un nefasto evento dal quale soltanto la giovane “dai capelli rossi” potrà salvarli. Il viaggio sarà un’esperienza unica e che la renderà una vera “guerriera”.

L’autrice

Claudia Montano è nata a Maddaloni nel 1999. Laureatasi in psicologia, ha sempre avuto un grande interesse per il genere fantastico in ogni sua forma, fino a decidere di non volersi più limitare ad osservare le opere altrui, ma di crearne una propria.

