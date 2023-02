Presentazione 5 nuovi treni e progetti futuri sulla linea Napoli – Piedimonte Matese

INTERVENTI DI EAV PROGRAMMATI ED IN CORSO LINEA NAPOLI – PIEDIMONTE MATESE

Acquisto nuovo materiale rotabile Linea Suburbana Napoli – Piedimonte Matese Importo intervento: 38.400.000,00 € Fonte di finanziamento: D.M. 408/2017 – DGR 180/16 e 668/16 Descrizione intervento: il 27.05.2019 EAV S.r.l., FNM S.p.A. e Stadler hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di 5 treni diesel-elettrici per il servizio ferroviario regionale sulla linea Napoli – Piedimonte Matese. La fornitura si inserisce nell’ambito della commessa in essere tra FNM/Regione Lombardia, alla quale si è agganciata EAV sfruttando un finanziamento concesso dalla Regione Campania. Nel mese di febbraio 2023, con la consegna dell’ultimo convoglio, si è conclusa la fornitura.

Adeguamento alle norme di sicurezza ANSF della linea Piedimonte – SMCV Importo intervento: € 17.400.047,29 Fonte di finanziamento: FSC delibera CIPE del 10/12/2016, n. 25 – delibera CIPE 1/12/2016, n. 54. Descrizione intervento: il traffico ferroviario sarà gestito da nuovo impianto ACCM (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) ubicato nel fabbricato di Benevento Appia dal quale saranno gestiti tutti i Posti Periferici di Stazione e PLL della linea. Il nuovo ACCM gestirà in totale sicurezza il distanziamento treni attraverso il dispositivo Blocco conta assi. Per il Posto Centrale verrà utilizzata una piattaforma all’avanguardia, secondo i migliori standard oggi disponibili basata su un’architettura altamente modulare e scalabile. Verranno realizzati impianti di Protezione Passaggi a Livello di Linea (sia pubblici che privati) secondo le più recenti specifiche RFI compresa la sostituzione di tutti gli attuali enti in campo (casse di manovra Deviatoi, Circuiti di Binario) con apparecchiature di ultima generazione omologate RFI. Stima Conclusione Lavori: entro ottobre 2023

Riclassificazione rango linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere da 16 a 18 t/asse Importo intervento: 15.000.000,00 € Fonte di finanziamento: FESR 2014-2020 Descrizione intervento: scopo dell’attività in oggetto è quello di valutare la possibilità di riqualificazione della linea ferroviaria S. Maria C.V. – Piedimonte Matese; in particolare, deve essere affrontato il passaggio del rango della linea dall’attuale categoria ferroviaria di tipo A con carico viaggiante di 16 t/asse alla categoria di tipo B avente carico viaggiante di 18 t/asse. Tale variazione di carichi rende necessario, ai sensi delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni, una valutazione della sicurezza di tutte le opere d’arte presenti sulla linea in oggetto. Il Progetto definitivo è in corso validazione da ente esterno. L’affidamento dei lavori avverrà mediante Appalto integrato presumibilmente entro settembre 2023.

Programma Smart Station Importo intervento: 400.000,00 € Fonte di finanziamento: FSC 2014-2020 Descrizione intervento: tale intervento ha previsto l’ammodernamento ed il potenziamento delle Stazioni di Dragoni ed Alife. Nell’importo finanziato per l’intervento in questione, sono previste le predisposizioni impiantistiche per l’installazione di: Emettitrici, tornelli e validatori, TVCC, Diffusione sonora, Teleindicatori, WI-FI.

Adeguamento per la sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi Importo intervento: 20.000.000,00 € Fonte di finanziamento: D.M. del 23 settembre 2021, n. 363, relativo alle risorse del Fondo Complementare al PNRR Descrizione intervento L’intervento avrà ad oggetto la realizzazione delle opere e degli impianti necessari all’adeguamento delle gallerie individuate all’interno delle linee suburbane di EAV. Ad oggi è in corso la progettazione definitiva