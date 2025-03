Presentato “Personality il Reality Vip”, il programma televisivo in partenza il 14 marzo

2 minuto di lettura

Nello studio Produshow, ex Tla, a Napoli, in via Gianturco, in diretta streaming su YouTube e su Amica Tv, si è tenuta la conferenza stampa della presentazione di “Personality il Reality VIP”, il programma televisivo, scritto dall’autrice Stefania Paolina Zambrano, condotto da Paola Puglia, per la regia di Gianluca Coscione. Il reality show ha lo scopo di mettere a confronto diverse personalità̀ attraverso dei giochi e delle prove, che non violano assolutamente la privacy dei concorrenti, anche se, inevitabilmente, nel corso delle puntate, potrebbero emergere fatti e circostante sulla vita dei singoli partecipanti. Il gioco non può̀ ignorare queste circostanze, ma spetta esclusivamente ai concorrenti affrontarle e risolverle. Dopo i saluti della Zambrano, sono stati presentati gli altri due autori, Luigi Papacciuoli e Antonio Oranio, che avrà anche il ruolo dell’inviato esterno, l’opinionista Baby Queen e il cast della trasmissione: Antony Sansone, 26 anni, piccolo imprenditore, Lucia Dorsi, 45 anni, casalinga, Carlo Tramonto, 21 anni, ex calciatore, Emy Pignatiello, 28 anni, appassionata di canto e ballo, Giannina Palumbo, 82 anni, casalinga, Marika De Martino, 32 anni, parrucchiera, Gennaro Gueli, 39 anni, rider, Concetta Ranavolo, 48 anni, casalinga, e Crescenzo Iodice, 48 anni, parrucchiere. Presenti in studio anche Mirco Ferri, pornoattore, Arno Pastos, vincitore della scorsa edizione, che sarà il primo ospite Vip, e alcuni giornalisti, tra cui Antonio D’Addio, Giuseppe Nappa, Ezio Micillo, Davide Guida, Sante Cossentino. Tante le domande e le curiosità rivolte ai concorrenti, che si sono mostrati contenti ed emozionati per il progetto e che già si sono fatti conoscere per la loro verve e la loro determinazione. Dieci gli appuntamenti previsti, presentati con professionalità da Paola Puglia, durante i quali impareremo a conoscere meglio la personalità e le strategie dei concorrenti, il debutto è stato fissato per venerdì̀ 14 marzo, quando ci sarà una diretta televisiva dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Ma non solo, tutti i partecipanti si incontreranno una volta a settimana in uno studio televisivo e trascorreranno l’intera giornata insieme in modo da confrontare le loro personalità. Previste anche delle prove settimanali, di coraggio (vasche con insetti e stanze con ratti e rettili tutto seguito da esperti), di recitazione, di ispirazione ai cartoni animati Disney per regalare anche un sorriso ai bambini, di ballo con due istruttori di danza. Durante il reality ci sarà anche un momento di riflessione su tante tematiche come la guerra, i social, la mafia, la camorra, il razzismo, l

