Presentato i contenuti del contratto stipulatotra EAV e l’ATI ALSTOM

Presentato in conferenza stampa i contenuti del contratto stipulato lo scorso 30 dicembre tra EAV e l’ATI ALSTOM. Presenti alla conferenza Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Umberto De Gregorio, Presidente di EAV, Pasquale Sposito, Direttore Centrale Operativo di EAV, Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria e Gianluca Erbacci, Presidente Alstom della Regione Europa.

Alstom, capofila dell’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI), composta da Consorzio Integra, Icop, Euroferroviaria, con progettista indicato il Raggruppamento Temporaneo Systra Sotecni, SWS Engineering ed Alstom, fornirà un nuovo sistema di segnalamento su tutte le linee vesuviane di EAV.

Il contratto stipulato tra il Raggruppamento e l’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV), operatore del trasporto pubblico della Regione Campania, ha il valore di 292 milioni di euro e prevede la realizzazione, su oltre 140 km di linea delle linee vesuviane, di un innovativo sistema di segnalamento con le soluzioni ACCM[1][1] e ERTMS, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della marcia dei treni oggi disponibile.

Inoltre è previsto l’adeguamento degli impianti ferroviari e tecnologici e delle opere infrastrutturali (stazioni, gallerie, opere d’arte) per la tratta Castellammare-Sorrento permettendo una capacità massima di traffico di un treno ogni dodici minuti.

Il progetto comprende anche una soluzione Alstom per le Sottostazioni Elettriche che consente di risparmiare energia e costi reimmettendo nella rete elettrica oltre il 99% dell’energia generata dalla frenata dei rotabili

I lavori saranno realizzati entro giugno 2026 e verranno svolti solo di notte e quindi senza nessuna interruzione del servizio per gli utenti.

“Con grande soddisfazione oggi abbiamo presentato una delle attività più importanti messe in campo dalla Regione Campania- ha dichiarato Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania – che consiste in tre interventi – affidati con la procedura di dialogo competitivo alla RTI mandataria Alstom Ferroviaria S.p.A. firmataria con EAV del contratto di appalto per un valore di circa 300M€ – e che consentirà, insieme all’acquisto dei nuovi treni, di rivoluzionare completamente la Circumvesuviana ed in particolare la tempistica di percorrenza della Napoli-Sorrento, aumentando la capacità massima di traffico raggiungendo una frequenza sulla linea di 12 minuti. Interventi di grande complessità che saranno realizzati nel solo intervallo dalle 21.00 alle 5.30, quindi senza nessuna interruzione del servizio per gli utenti. Un altro grande risultato della Giunta guidata dal Presidente De Luca!”

“Alstom è lieta di affiancare EAV nel migliorare l’infrastruttura ferroviaria delle linee vesuviane, fornendo soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili a beneficio dei passeggeri. – ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom Italia e Presidente e AD di Alstom Ferroviaria – Il sistema ERTMS è il più recente e avanzato sistema di gestione del traffico delle ferrovie in Europa, un grande progetto industriale che migliorerà la mobilità dell’area di Napoli e aumenterà la regolarità dei treni e la portata delle reti su oltre 140 km di linea della tratta Castellammare-Sorrento.”

“Con questo intervento ci giochiamo il futuro e la sopravvivenza stessa della vesuviana. Un progetto complesso, articolato, vitale, che garantirà più sicurezza, maggiore velocità, modernizzazione.

La complessità nasce sia dalla difficoltà di fare i lavori di notte senza mai interrompere l’esercizio, sia dalle caratteristiche tecniche degli interventi previsti. Con i nuovi treni ed il nuovo segnalamento il futuro della vesuviana cambierà volto” ha dichiarato il Presidente dell’EAV Dott. Umberto de Gregorio.

EAV Ente Autonomo Volturno

EAV, società partecipata interamente dalla Regione Campania, pianifica e gestisce il sistema di trasporto pubblico Campano, avendo a disposizione eccellenti competenze per i diversi compiti necessari al governo tecnico ed organizzativo. La stessa società è impegnata nella pianificazione, progettazione e sviluppo della rete anche per accompagnare i programmi regionali di valorizzazione delle potenzialità delle diverse aree della regione.

Alstom

Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom sviluppa e commercializza soluzioni integrate che costituiscono le basi per il futuro sostenibile dei trasporti. Alstom offre una gamma completa di attrezzature e servizi, da treni ad alta velocità, metropolitane, monorotaie e tram a sistemi integrati, soluzioni personalizzate, infrastrutture, segnalamento e soluzioni di mobilità digitale. 150.000 veicoli in servizio commerciale in tutto il mondo testimoniano la comprovata esperienza dell’azienda nella gestione dei progetti, nell’innovazione, nel design e nella tecnologia. Nel 2021, l’azienda è stata inclusa negli Indici di Sostenibilità Dow Jones, Mondo ed Europa, per l’undicesima volta consecutiva. Con sede in Francia e presente in 70 Paesi, Alstom impiega più di 74.000 persone. Il Gruppo ha registrato un fatturato di 15,5 miliardi di euro per l’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2022. www.alstom.com

[1] ACCM: Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione

[2] Comitato europeo per la standardizzazione elettrotecnica