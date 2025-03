Presentati i nuovi volti dei brand “Chicco” e “The North Face” a cura di Mondo Eventi Campania Agency e Pafundi Store Since 1954

3 minuto di lettura

La Mondo Eventi Campania Agency, da circa 29 anni presente sul territorio italiano nei settori Moda, Tv, Pubblicità, Eventi, Teatro, Casting Brand, in collaborazione con Pafundi Store Since 1954 con sede in Pozzuoli, ha presentato i nuovi volti per i brand Chicco e The North Face, scegliendoli opportunamente fra bambini e ragazzi di ogni età. Il patron della Mondo Eventi Campania Agency Carlo Sommella ha valutato le figure più adatte per rappresentare le popolari linee di prodotti, grazie a un casting attento, a seguito dei numerosi servizi fotografici e eventi organizzati nel corso delle recenti stagioni.

Punta di diamante dell’agenzia è infatti “Moda in Tour”, un evento-sfilata itinerante che oramai da diverse stagioni contraddistingue il panorama della moda grazie all’agenzia diretta da Sommella, coinvolgendo bambini dai 4 ai 12 anni, ragazze dai 12 ai 28 anni. In particolare, l’evento si divide nelle tappe-sfilata “Miss & Mister Baby New Generation”, per bambini e bambine dai 4 agli 11 anni, “Miss Neapolis” per ragazze dai 14 ai 28 anni e per la categoria teenager per le ragazze di 12 e 13 anni. Tutte le tappe sono aperte agli eventuali interessati che possono iscriversi chiamando il 3292487467 oppure tramite Whatsapp.

I nomi scelti per il brand CHICCO per la prossima stagione sono Nicholas Di Giacomo, Fiore Bottone, Gioia Giusy Alensie, Francesca Pia Seguino, Mattia De Marino, Fatima Liguori, Lorenzo Russo, Arianna Fantasia Scognamiglio, Dalila Rita Rusciano, Diego Valletta, Chloe Improta, Veronica Lytvyn, Viktoria Romano. Alessandro Esposito, Paolino Reale, Giusy Smarrazzo, Antonio Laperuta, Antonio De Filippis, Anna Gledys Muschitiello, Jason Ciliberti, Francesco Martinez Mendez, Miryam Celi, Gabriele Volpicelli, Matteo Esposito, Arianna De Felice, Sara Musella, Luigi Serpico, Domenico Gillo, Mariavittoria Scelzo, Mattia Occhiello, Mariafrancesca Cangiano, Nathan D’alterio, Emiliana Altruda, Giada Camera, Helena Caputo, Raffaele Grassia, Renée Saetta.

Per quanto riguarda THE NORTH FACE i nomi scelti sono Giada Rallo, Andrea Sessa, Dalila Esposito, Greta Contini, Tullio Massa, Francesco Pio Cifala’, Mary Rose Capuano, Nancy Visciano, Serena Manco, Ginevra Bolognini, Giovanni Camera, Irene Ferrara, Nicolò Cialani, Carmen D’amato, Giulia Cortese, Natasha Miccoli, Aicha Navarra, Rita Punzo.

L’agenzia di Carlo Sommella ha programmato numerosi eventi per il mese di aprile. Per il giorno 6 è previsto un incontro aperto a tutti gli interessati di età fino ai 40 anni per shooting e book fotografici. Per i giorni di Pasqua (20 aprile) e Lunedì dell’Angelo sarà in programma presso la notissima struttura turistica “Domizia Palace Hotel” sita in Baia Domizia, frazione di Cellole (CE) un evento di musica, spettacolo, magia, cabaret con pranzo abbinato, in cui si effettuerà il casting “Moda e TV”. Per il 26 si prevede l’inizio del nuovo corso di portamento.

In programmazione, inoltre, la realizzazione del calendario 2026, composto da 14 pagine in cui saranno presenti un prescelto per ogni mese dell’anno. Il calendario sarà poi presentato in un noto format TV prodotto da Produshow dalla conduttrice televisiva Titti Ferro e in onda su Napoflix Canale 86 del Digitale Terrestre visibile in Campania e Lazio.

La prossima tappa-sfilata di Moda in Tour è già fissata per domenica 6 luglio presso una prestigiosa location del territorio campano, per la quale sarà possibile iscriversi tramite i contatti sopracitati a seguito di indicazioni telefoniche. Alla tappa saranno giudicati da un’attenta giuria di professionisti del settore della moda, del giornalismo, della televisione, del cinema e del teatro. Grazie a questa tappa si potrà accedere alla finalissima prevista per il prossimo mese di dicembre, in cui i prescelti saranno premiati con attestati di partecipazione, fasce e riconoscimenti del valore nominale di 2.000 euro cumulativi (per i bambini) e 1.000 euro cumulativi (per le ragazze).

Ulteriori informazioni saranno reperibili tramite Facebook su Carlo Agenzia di Modelle, su Instagram su #mondoeventicampaniagency.

