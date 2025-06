Presentata la XV edizione di “Teatrando al Quadriportico”: dal 4 luglio al via la rassegna di teatro amatoriale che accende il centro storico di Salerno

È stata presentata questa mattina, nel Salone del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, la quindicesima edizione di Teatrando al Quadriportico, l’amatissima rassegna di teatro amatoriale che dal 4 luglio al 2 agosto animerà – come da tradizione – l’incantevole Quadriportico di Santa Maria delle Grazie, nel cuore della parte alta del centro storico cittadino.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Planum Montis e dalla compagnia teatrale ‘E Sceppacentrella, con il sostegno del Comune di Salerno, è stata illustrata nel corso di una partecipata conferenza stampa alla presenza del direttore artistico Giuseppe Giardullo, e dell’assessore agli eventi Alessandro Ferrara.Un traguardo importante, quello dei 15 anni, che celebra la costanza, la passione e l’impegno di una realtà ormai consolidata, capace di portare ogni estate a teatro centinaia di spettatori. Nonostante la bella salita per raggiungere il Quadriportico, lo spettacolo – e l’atmosfera unica del luogo – valgono sempre la fatica. Tanto che, negli anni, ogni appuntamento ha fatto registrare puntualmente il tutto esaurito.Per l’edizione 2025 si è scelto di dare ulteriore visibilità alla rassegna installando per la prima volta anche un cartellone ufficiale: 15 appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, che attraversano generi diversi – dalla commedia brillante alla danza – con compagnie provenienti da tutta la Campania.

Il programma

Si parte venerdì 4 luglio con uno spettacolo di danza a cura dell’Associazione New Space of Dance, diretta da Francesco Boccia, che proporrà Il bosco incantato e Un quadro, mille voci.

Il giorno dopo, 5 luglio, la compagnia padrona di casa ‘E Sceppacentrella porterà in scena Due mariti per un bebè, commedia di R. Verde e M. Lanzuise con la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano.

Il 6 luglio toccherà alla compagnia Nuova Stagione GT con Vizi, sfizi e supplizi, regia di Michele Sibilio.

Venerdì 11 luglio la compagnia Zerottantuno proporrà Don Pascà… fa acqua a’ pippa, commedia di Gaetano Di Maio, adattata e diretta da Felice Pace.

Sabato 12 luglio la Compagnia Comica Salernitana presenterà ‘O figlio ‘e pateme, di Avallone e Bonelli, per la regia di Andrea Avallone.

Domenica 13 luglio andrà in scena Tutta colpa di mammà della compagnia Quelli che il teatro, con la regia di C. Pagano.

Giovedì 17 luglio sarà la volta dell’Associazione Culturale 30 Allora con La zuppiera, diretta da Gianluca Masone e Vincenzo Russo.

Il 18 luglio, la compagnia On Teatro Formazione Cultura proporrà Uno strano tenore, scritto da Marco Ziello che firma anche la regia insieme a Licia Amarante.

Il 19 luglio si prosegue con Dalla padella alla brace, di nuovo con la compagnia Quelli che… il teatro e la regia di Marco Lanzuise.

Domenica 20 luglio andrà in scena Io, Alfredo e Valentina, della compagnia I Mercanti, testo di Oreste De Santis, regia di Brunella Di Palma.

Giovedì 24 luglio, l’associazione Del Contrappasso proporrà Danzando con Jane, da un’idea di Marilina De Caro, con coreografie di Lella Lembo.

Venerdì 25 luglio sarà la volta della compagnia Ipercaso con Il padre della sposa, di Roberto Franco, regia di Angelo Ri Vece.

Domenica 27 luglio la compagnia Il Verde del Bru metterà in scena Sarto per signora (versione napoletana), per la regia di Umberto Galderisi.

Gran finale il 1 e 2 agosto con la compagnia organizzatrice ‘E Sceppacentrella, che proporrà Il maledetto gratta e vinci, una commedia di Camillo Vittici, diretta da Giovanna Memoli e Ciro Marigliano.