Presentata la lista di Italia Viva Caserta a supporto di Carlo Marino. Ecco tutti i candidati

Abbiamo centrato l’obiettivo, quello di costruire una squadra fatta di donne e di uomini, capaci e determinati. Tutti impegnati nel lavoro e nelle professioni e che rappresentano il prezioso bagaglio della comunità casertana di Italia Viva.

Continuerà il nostro impegno per la città di Caserta, con la consueta passione e determinazione, in continuità con l’impegno che abbiamo sempre avuto. Il sindaco Carlo Marino che si candida per un secondo mandato ha sempre avuto nel gruppo di Italia Viva un alleato leale attento e impegnato, determinato a raggiungere gli obiettivi posti fin dall’inizio.

In questa tornata elettorale abbiamo condiviso un ambizioso programma per i prossimi cinque anni per Caserta e suoi cittadini che punta ad imprimere una spinta al processo di rinnovamento della città, dando ancora più centralità al ruolo delle donne e della famiglia, rilanciando l’economia con investimenti sull’ambiente e sulla formazione.

Ecco i candidati della Lista Italia Viva:

Pasquale Antonucci, Paola Basile, Rosa Belardo, Michele Cionti, Emilianna Credentino, Gaetano Crisileo, Francesco de Lucia, Carmela De Rosa, Angelo Di Bernardo, Federica di Rauso, Rosa Falco detta Rosita, Luigi Gammella, Angelina Giardino detta Angela, Marisa Valentina Giordano, Lucia Granatello, Catia Gravina detta Katia, Anna Iacomino, Domenico Maietta, Giancarlo Menale, Vincenzo Miccolo, Alessandro Palmese, Massimiliano Palmiero, Michele Pascarella, Roberto Peluso, Maria Pisu, Pasqualina Razzano, Nazzareno Roiati, Anna Russo, Domenico Sarno, Domenica Scagliarini detta Mimma, Angelo Trombetta, Angela Vitale

