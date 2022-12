“Premio SUD 20/40 per le Arti teatrali” a Peppe Barra

Condividi

Lunedì 19 dicembre, alle ore 19:00, nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), presso il TEATRO SAN PAOLO, si terrà la consegna del Premio SUD 20/40 per le Arti teatrali2022 a Peppe Barra.

Attore, musicista, cantante, cabarettista: Peppe Barra è l’artista contemporaneo e completo che meglio incarna la tradizione di Napoli sulla scena internazionale.

Eclettico, travolgente e camaleontico, Barra è considerato cantore della moderna napoletanità e giullare della tradizione popolare; colui che porta sul palco storie immortali con l’innovazione della creatività.

A dialogare con Peppe Barra, ci sarà il talentuoso Peppe Cirillo.

Cirillo è il noto musicista cilentano che ha già festeggiato 40 anni di carriera: ha fatto la storia della musica etnica cilentana,ponendosi come antesignano nel suo genere, grazie ai suoi studi etnoantropologici e alla sua sensibilità artistica e personale che lo hanno proiettato in una dimensione nazionale ed internazionale di successo.

Come da consuetudine per SUD 20/40, lo scambio tra i due musicisti partirà da una parola simbolo che porterà alla personale visione di SUD dei protagonisti. E quale migliore parola se non “TRADIZIONE” poteva essere scelta per il percorso di emozioni che sapranno creare insieme Peppe Barra e Peppe Cirillo?

Ospiti musicali della serata gli Antiqua Saxa che coinvolgeranno i presenti a suon di musica popolare e folklorica di qualità. Si esibiranno, insieme a Peppe Cirillo: Paola Salurso (voce), Francesco Citera (fisarmonica), Antonio Brunetti (basso), Pietro Ciuccio (percussioni), Aristide Garofalo (chitarra).

Un evento organizzato in collaborazione con Consorzio Gruppo Eventi.

