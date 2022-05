Condividi

Sabato 7 maggio, alle ore 19:00, nel Comune di Pontecagnano Faiano (SA), presso la Corte di Taverna Penta, sita in Via Abate Conforti n. 1, si terrà la consegna del Premio SUD 20/40 per la Musica 2022 ad Enzo Avitabile.

Il Maestro Avitabile, apprezzatissimo musicista e cantautore italiano, riceverà il riconoscimento per essere riuscito a fare amare le inconfondibili sonorità del nostro Sud nel Mondo.

L’Artista dialogherà con Mario Monteleone, docente universitario e critico musicale, per il racconto di un Sud che non dimenticheremo.

In collegamento, lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Un evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Gruppo Eventi del Presidente Vincenzo Russolillo.

Start ore 19 con “Accenni di gusto”, a cura del Caseificio e Yogurteria “Taverna il Penta”.

I posti sono limitati; la prenotazione è obbligatoria.

Per info: +39 338 853 7247

IL RACCONTO DI “SUD 20/40”

Le frasi già dette, i luoghi più comuni, le azioni mai compiute, le radici mai lasciate, gli sguardi più lunghi, i ritorni più sperati e le partenze più sofferte. SUD e la sua stessa identità sono confinati in concetti inflazionati e retorici. Sempre gli stessi. Da generazioni. L’immaginario collettivo, alimentato da decenni di pensieri univoci sull’argomento, non lascia scampo al concetto di SUD. E l’accezione è spesso negativa.

I fatti, anche recenti, del resto, non incentivano a cogliere una diversa visione. L’ultimo Rapporto Svimez sottolinea ancora una volta che il Mezzogiorno si allontana dal Centro-Nord sotto il profilo occupazionale. Dall’inizio del nuovo secolo, circa 2 milioni di persone, la metà degli under 34, hanno lasciato il sud. Pertanto, sì, pur volendo lottare contro i luoghi comuni, la verità dei fatti è amara e inesorabile.

“SUD 20/40” nasce dalla volontà dell’omonima Associazione culturale, che opera nel Territorio di Pontecagnano Faiano, di partire da una prospettiva diversa di visione del SUD, pur mantenendo i piedi saldi sulla verità della quale è circondata. È obiettivo dell’Associazione, attraverso questo contenitore, fornire spunti per immaginare una visione proiettata in avanti. Lo sguardo al futuro è, infatti, ancor più significativo, se non vitale, in luoghi e tempi complessi. In disarmonie e difficoltà. Dove il presente è suggestione di incognite, il pensiero ha il dovere di compiere uno sforzo verso un domani di finalità da raggiungere.

Saranno, dunque, queste alcune delle riflessioni proposte negli incontri che animano questa prima edizione che è stata aperta, a dicembre, dal poeta e paesaggista Franco Ariminio.

prossimi protagonisti di Sud 20/40 saranno, oltre a Enzo Avitabile, anche Pino Aprile e Nicola Gratteri. Occasioni diapprofondimento, dibattiti e storie che valgono la pena di essere raccontate e ascoltate. Il connettore dell’arte, in ogni sua forma, come colonna sonora di un percorso che ha la primaria necessità di lasciare un valore concreto.

Ogni singolo evento sarà arricchito da uomini e donne, protagonisti del nostro tempo, che abbiano contribuito a diffondere la cultura del “si può fare”, ma anche del “si deve fare”. Perché il bene collettivo, la dignità di ogni uomo, passa attraverso le azioni che ciascuno può e deve compiere.