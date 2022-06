Condividi

Ancora un appuntamento imperdibile, organizzato dall’Associazione SUD 20/40, che opera sul territorio di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, in partnership con il Consorzio Gruppo Eventi, nell’ambitodella prima edizione di “SUD 20/40 – Inganno e Prodigio”.

Venerdì 10 giugno dalle ore 19:30, nella suggestiva Corte di Taverna Penta a Pontecagnano Faiano, ci sarà la consegna del Premio SUD 20/40 2022 a NICOLA GRATTERI, Procuratore di Catanzaro, impegnato in prima linea nella lotta contro la ‘ndrangheta, che vive sotto scorta da più di tre decenni. Con lui dialogherà il giornalista e scrittore PINO APRILE, il quale a sua volta riceverà il Premio SUD 20/40 2022 per il Giornalismo.

L’intento del Progetto è quello di partire dall’attuale, purtroppo troppo spesso condivisibile, quadro di un SUD accartocciato su stesso, con le medesime difficoltà da decenni, mai in evoluzione, per arrivare a immaginare una prospettiva diversa di futuro, che passi attraverso la cultura e l’impegno sociale e civico. Partendo da un immaginario collettivo, alimentato da decenni di pensieri univoci sull’argomento, che non lascia scampo al concetto di SUD, se non nell’accezione negativa, “SUD 20/40” vuole approdare in un racconto che accenda qualche luce, pur mantenendo i piedi saldi sulla verità della quale è circondato. Vuole fornire spunti per immaginare una visione proiettata in avanti.Lo sguardo al futuro è, ancor più significativo in luoghi e tempi complessi. In disarmonie e difficoltà. Dove il presente è suggestione di incognita, il pensiero ha il dovere di compiere uno sforzo verso un domani di obiettivi da raggiungere. Da qui il motivo alla base di “20/40, un arco temporale ideale di due decenni in avanti.

Sono queste alcune delle riflessioni proposte negli incontri che hanno avuto già luogo tra dicembre 2021, con il poeta e paesologo Franco Arminio, e maggio 2022 con la consegna del Premio SUD 20/40 per la Musica 2022 a Enzo Avitabile. Occasioni di approfondimento, dibattiti e storie che valgono la pena di essere raccontate e ascoltate. Un privilegio per chi ha la fortuna di esserci.