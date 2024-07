Premio Strega Poesia, annunciata la cinquina finalista

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Gian Maria Annovi con "Discomparse" (Aragno), Daniela Attanasio con "Vivi al mondo" (Vallecchi Firenze), Roberto Cescon con "Natura" (Stampa 2009), Stefano Dal Bianco con "Paradiso" (Garzanti) e Giovanna Frene con "Eredità ed Estinzione" (Donzelli): sono questi i finalisti del Premio Strega Poesia 2024, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento. L'annuncio della cinquina è stato dato questa sera, 11 luglio, durante una cerimonia al Maxxi L'Aquila – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. I finalisti sono stati selezionati dal Comitato scientifico composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Melania G. Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta. Alla cerimonia, condotta da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Belloncci, sono intervenuti: Alessandro Giuli, presidente della Fondazione Maxxi, Raffaele Daniele, vicesindaco dell'Aquila, Stefania Pezzopane, presidente della Giuria del Premio Letterario Internazionale L'Aquila – Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni e di Bper Banca, Giuseppe Marco Litta, direttore regionale Centro Est di Bper Banca, e Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega 2024. I candidati hanno letto alcuni testi tratti dalle opere in gara con le sonorizzazioni e gli interventi musicali di Andy dei Bluvertigo. Un'ampia giuria composta da circa 100 personalità della cultura determinerà l’opera vincitrice che verrà proclamata il prossimo 9 ottobre a Roma, al Parco archeologico del Colosseo. I giurati riceveranno i libri grazie alle Librerie Feltrinelli e potranno esprimere la loro preferenza tramite voto telematico. La cinquina sarà ospite in diverse località italiane particolarmente attive sul territorio nella promozione della lettura. Queste le tappe: 12 luglio a Civitavecchia, ore 21, Cittadella della Musica; il 2 e 3 agosto, a Festambiente Sud, Foresta Umbra. Seguiranno altri appuntamenti a settembre: il 17 sarà al Gabinetto Vieusseux a Firenze e il 21 e 22 al festival Pordenonelegge. Il Premio Strega Poesia è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con Bper Banca e con il sostegno di Ministero della Cultura, Parco archeologico del Colosseo, Comune dell’Aquila e Maxxi L'Aquila, Gabinetto Vieusseux, media partner Rai, sponsor tecnici Librerie Feltrinelli e Sygla. —[email protected] (Web Info)

