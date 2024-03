Condividi

È partita l’VIII esaltante avventura del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea dedicato al grande filosofo Lucius Annaeus Seneca.

CREDIBILITÀ, AUTOREVOLEZZA E RIGORE SCIENTIFICO

Al via l’VIII edizione del Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius Annaeus Seneca” organizzato dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, affermatosi negli anni per le molteplici e apprezzate attività di elevato profilo culturale.

Ideato da Massimo Massa, presidente esecutivo, con la preziosa collaborazione di Corrado Calabrò – giurista, magistrato e presidente onorario – il Premio si è segnalato come uno tra gli appuntamenti letterari più importanti nel panorama culturale italiano e internazionale. Credibilità, autorevolezza, rigore scientifico e scrupolosità nell’organizzazione sono le credenziali che l’hanno imposto all’attenzione e alla considerazione degli addetti ai lavori.

Nelle precedenti edizioni ha registrato la partecipazione di ospiti prestigiosi e concorrenti giunti da ogni parte d’Italia e da tutto il mondo, beneficiando del patrocinio di numerosi e ragguardevoli Enti Istituzionali: Parlamento Europeo, Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Foggia, Regione Puglia.

A settembre 2023 il Premio “Lucius Annaeus Seneca” è stato insignito della medaglia della Camera dei Deputati.

LE NOVITÀ

Nella difficoltà di un’epoca contrassegnata da incertezze sociali, inquietudini e contraddizioni, un Premio di Letteratura diventa occasione irrinunciabile e doverosa per favorire l’evoluzione positiva dell’umanità che sia connotata da valori e proponimenti costruttivi. Per questo, dopo sette anni di grandi soddisfazioni ed emozioni, sulla spinta del successo internazionale conseguito nelle ultime due edizioni – sancito dalla presenza alla Cerimonia di premiazione di importanti personalità e concorrenti provenienti dall’estero –, il “Seneca” conferma sostanzialmente la sua struttura, pur non rinunciando a qualche novità.

Coerenti con l’affermazione secondo cui “Premio che vince non si cambia”, sono state mantenute tutte le sezioni del 2023, fatta eccezione per il testo teatrale, ed è stata introdotta la sezione “libri editi” riservata ai residenti all’estero, purché pubblicati in lingua italiana. Qualche cambiamento ha interessato la distribuzione dei premi, mentre la Commissione giudicatrice ha subìto un parziale rinnovamento.

A testimonianza del ruolo rilevante che il Premio ha saputo conquistarsi nel complesso contesto culturale interno ed esterno al nostro Paese, per l’edizione 2024 il “Seneca” è riuscito a catalizzare ancora una volta attenzione e interesse negli ambienti accademici e letterari, offrendosi come momento propositivo per storie, suggestioni, nuovi linguaggi.

COME PARTECIPARE

La partecipazione al Premio è aperta a tutti i candidati di qualsiasi nazionalità che intendano concorrere con poesie, racconti brevi, articoli giornalistici, libri editi di poesia, narrativa e saggistica. Limitatamente alle sezioni di poesia e narrativa, al fine di favorirne la partecipazione, agli studenti universitari e delle scuole secondarie superiori, non viene richiesto alcun contributo in denaro.

Tutti i componimenti saranno sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di una Commissione nominata dall’organizzazione del Premio, presieduta per le sezioni inediti dal Prof. Pasquale Panella (Rettore-Preside nei Convitti Nazionali. Già collaboratore di Cattedra di Pedagogia Sperimentale, Facoltà di Magistero, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari) e per le sezioni editi dal Prof. Gianfranco Longo (Docente di Filosofia della pace, Dipartimento di Innovazione e Ricerca Umanistica presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari ). La Commissione è composta da autorevoli esponenti del mondo della cultura, dell’informazione e della docenza accademica e universitaria.

Il bando può essere scaricato dal sito: http://www.accademia-asf.it

Per informazioni ci si può rivolgere a: [email protected]

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La Cerimonia di premiazione si terra il 19 ottobre 2024 nella suggestiva Sala delle scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari.

Nel corso del suo svolgimento ai concorrenti vincitori saranno consegnati premi consistenti in targhe, medaglie ed attestati. Verranno anche assegnati riconoscimenti speciali a concorrenti le cui opere risulteranno particolarmente meritevoli per la qualità espressiva e/o per la tematica trattata: impegno sociale, morale, educativo, ecc..

La direzione artistica della manifestazione è affidata a Maria Teresa Infante La Marca, coadiuvata da Laura Pavia e da Duilio Paiano, giornalista, che curerà i dialoghi con i premiati alla carriera.

PREMI ALLA CARRIERA E PREMI SPECIALI

Nel corso della Cerimonia, inoltre, si assegneranno: il prestigioso Premio Seneca di Bronzo alla carriera per la Letteratura; il Premio Auriga alla carriera per l’impegno sociale; il Premio Minerva alla carriera per il giornalismo; la Laudis Charta ob affirmata Opera et Studio per il fervore e la qualità del magistero universitario; il Cavalierato per Meriti Accademici; la nomina di Ambasciatore all’estero del Premio “Seneca”.

I Premi sono destinati a personalità che, a livello nazionale e/o internazionale, si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti, in ambito sociale e nel settore dell’informazione.

Le candidature sono libere e possono essere proposte da privati, enti o istituzioni e anche attraverso autocandidatura. Esse saranno valutate da una Commissione appositamente costituita all’interno dell’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari.

Il curriculum professionale del candidato, unitamente al modulo di presentazione reperibile sul sito ufficiale dell’Accademia, va inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Il termine per la presentazione delle opere e delle candidature ai Premi alla carriera e ai Premi speciali è fissato al 31 maggio 2024.