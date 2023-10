‘Premio San Giovaniello’ tra cultura e teatro, la II edizione a Napoli

Condividi

Venerdì 20 Ottobre, alle ore 20, ritorna il “Premio San Giovanniello, cultura testimonianza e teatro”, il prestigioso riconoscimento ai cittadini dell’omonimo quartiere che attraverso azioni quotidiane operano per creare valore sul territorio, dare lustro al rione e portare luce anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Giunto alla II edizione, il premio è ideato ed organizzato dall’Associazione “Asso è… la strada ci insegna ODV”: «Il nostro intento – spiegano il presidente Tiziana Errico e il segretario Immacolata Ravallese – è rendere questa iniziativa un appuntamento annuale attraverso il quale poter dire grazie e dare merito a chi si impegna ogni giorno e concretamente per cambiare e restituire nuova linfa al territorio. Per noi il premio è un simbolo, è un segnale importante affinché il loro contributo sia valorizzato».

La location scelta, anche per quest’anno, è la storica Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, in Via Santi Giovanni e Paolo 12, Napoli, edificata nel 1920, adiacente a Casa Museo Enrico Caruso, che, per l’occasione, aprirà le porte per le visite.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Nicole Lanzano.

Il “Premio San Giovanniello, cultura testimonianza e teatro” è patrocinato dal Comune di Napoli Municipalità 3 – presenti alla manifestazione il presidente Fabio Greco nonché il consigliere Luca Di Liddo –, Casa Museo Enrico Caruso e vede la partecipazione della compagnia teatrale Arca’s Teatro, che metterà in scena a fine serata “L’orso”, breve opera teatrale in un atto unico di Anton Čechov.