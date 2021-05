Condividi

Online il bando di partecipazione alla 15esima edizione del premio che prosegue nella ricerca e il sostegno della drammaturgia emergente nel territorio regionale

E’ online sul sito www.teatropubblicocampano.com il bando di partecipazione al Premio Nuove Sensibilità 2.0 – Fondo di Garanzia per le Idee 2022, che giunge al suo 15esimo anno di vita, riuscendo ad essere sempre presente al suo tempo e senza mai tradire la sua vocazione originaria.

Lo scorso anno si è trasformato in Fondo di Garanzia per le Idee, per il quale il Teatro Pubblico Campano istituisce un fondo economico che motivi e protegga la produzione e la permanenza delle idee, con l’intento di ricercare e sostenere la drammaturgia emergente nel territorio regionale.

Gli autori/autrici under 40 residenti in Campania (ultimo anno di nascita considerato valido per l’ammissione è il 1981) dovranno far pervenire le loro proposte, entro le ore 24 del 31 ottobre 2021, all’indirizzo [email protected] con oggetto ‘Fondo di garanzia per le Idee 2022’.

I testi pervenuti saranno valutati e selezionati dalla commissione artistica, composta da Paolo Coletta, Marzia D’Alesio, Linda Dalisi, Isa Danieli, Emanuele D’Errico, Claudio Di Palma, Michele Mele, Valeria Parrella, che decreterà i cinque testi originali e inediti vincitori, ai quali andrà un premio economico di 5000 euro lordi.

In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto tra il Teatro Pubblico Campano e il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, i cinque testi vincitori saranno proposti alla Direzione del Teatro di Napoli.

Tra questi il Direttore Roberto Andò individuerà quello maggiormente coerente con le scelte di drammaturgia operate dal Teatro di Napoli, producendone la messa in scena e programmandolo nella propria stagione.

L’istituzione del Fondo di Garanzia per le Idee per Nuove Sensibilità 2.0, sin dall’inizio, ha avuto come promotori e sostenitori convinti tutti i membri della commissione artistica, che, pur con sensibilità diverse, hanno trovato, in questo senso, motivi di convergenza e condivisione.

Le drammaturgie sono state indicate come indispensabili incubatrici di progetto e la concretezza del Fondo come strumento provvidenziale per riparare alla scarsità di prospettive economiche e creative soprattutto fra i giovani.

“In teatro – sottolinea il Direttore del Teatro Pubblico Campano Alfredo Balsamo – le idee possono attuarsi con dinamiche e modalità differenti. La drammaturgia è una delle forme primarie cui far riferimento. Nei segni della scrittura, infatti, dimorano i desideri dell’uomo e nelle invenzioni drammaturgiche è contenuta la prima speranza di teatro. Quella speranza va salvaguardata e le idee garantite”.

Tutte le info e modalità di partecipazione sono disponibili online, sul sito del Teatro Pubblico Campano, alla sezione Bandi, così come i nomi dei vincitori, che saranno comunicati il prossimo 4 febbraio 2022.

