Premio Leone d’oro Alato di San Marco. Ecco com’è andata la cerimonia di premiazione.

Nella splendida cornice della Sala dei Cavalieri del Castrum Resort a Roma, catalogata dalla Regione Lazio come dimora storica, lo scorso 26 marzo, durante un pranzo di gala e spettacolo, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Leone d’Oro Alato di San Marco, ideato dallo IASU Istituto Accademico di Studi di livello Universitario – Iasu Campus Ltd, avvalendosi di organismi specializzati e professionali in vari campi, e si distingue da quello messo in palio dalla biennale del cinema di Venezia e da quello del gran premio internazionale di Venezia perché è dedicato esclusivamente alla forza della parola e della giustizia nel riconoscere le vere eccellenze della società. A presentare l’evento l’attrice, scrittrice e cantante Angelica Loredana Anton con il bravo presentatore Enrico Ciampalini, assistiti dall’attrice Mariella Sapienza e l’attrice Carmela De Rose. La regia è stata affidata a Gennaro Ruggiero. Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, le seguenti personalità con le motivazioni descritte:

Sig. Sandro Scapicchio – Attore e Cantautore – Sezione: Musica e Teatro;

Autore, compositore, musicista ed attore. Molta della sua attività artistica è dedicata a Roma, la sua città, pur cercando un linguaggio nuovo sia musicalmente che teatralmente, ha sempre dedicato molto spazio anche alla tradizione, seppur con una rilettura più moderna e aperta ad interpretazioni nuove, sia negli arrangiamenti che da un punto di vista vocale.

Dr. ssa Pietra Barrasso – Pittrice – Sezione: Arte;

E’ un artista i cui dipinti sono stati ampiamente esposti a livello nazionale, e internazionale. Descrive le sue opere come “la ricerca della luce attraverso il colore”. Tuttavia, alcune delle composizioni di Barrasso esplorano temi sociali. Creando in uno stile figurativo, impiega principalmente oli e acrilici nel suo processo artistico..

Sig. Gianluca Magni – Attore e Regista – Sezione: Cinema;

Artista poliedrico: attore, sceneggiatore, regista e disinvolto presentatore. Nella sua lunga carriera vanta numerose collaborazioni televisive e cinematografiche con attori e registi di fama internazionale. Nel cinema ha saputo interpretare e interpreta ruoli diversi con molta maestri

Dr. Alessandro Della Posta – Presidente Corpi Sanitari Internazionali – Sezione: Sociale;

Presidente dell’Accademia Culturale Cartagine e dei Corpi Sanitari Internazionali, che operano nel campo della cultura e del sociale a livello nazionale ed internazionale, in particolare nel campo della valorizzazione di personalità attive nel mondo della cultura, arte e scienza, e della protezione, delle missioni umanitarie, dall’assistenza sociale e sanitaria, dalla beneficenza alle persone bisognose.

Sig. ra Emanuela Del Zompo – Attrice e Giornalista – Sezione: Cinema;

Attrice, sceneggiatrice, regista e giornalista. Ha lavorato in importanti trasmissioni televisive e al cinema con importanti registi di fama internazionale. Attrice versatile, negli ultimi tempi si sta dedicando con notevole successo al cinema fantasy. E’ inoltre giornalista, in particolare di spettacolo che vanta collaborazioni nazionali e internazionali.

Dr. Gianni Ferrara Mazzucco – Musicista e Compositore – Sezione: Musica;

Compositore, direttore d’orchestra e di coro, pianista e chitarrista. Ha eseguito moltissimi concerti di musica classica e contemporanea sia come solista di pianoforte e di chitarra, sia con gruppi di musica elettronica e sperimentale. È consulente musicale della RAI. Ha scritto musiche per film, per RAI International, e per documentari, per SD Cinematografica, in collaborazione con National Geographic Channel.

Sig. Flavio Fransesini – Fotografo Professionista – Sezione: Fotografia ed Arte;

Ha fatto della fotografia la sua arte di espressione del bello in una dimensione che va dal reale al sogno. Con la stilista Arianna Edran esplora la fotografia di concetto realizzando opere ispirate ai grandi della letteratura, pittura e non solo, come “Ophelia” “Lilith” e la “Ragazza con turbante” conosciuta anche come “La ragazza con l’orecchino di perla” in una versione dark nata da una visione condivisa.

Dr. Marco Werba – Musicista e Compositore – Sezione: Musica;

Direttore d’orchestra, compositore versatile con una vasta formazione nel campo musicale. Poliglotta non soltanto di lingua, ma di mentalità e ispirazione cinematografiche. Un artista della musica italiana che ha prestato le bacchette a importanti nomi del nostro schermo componendo le colonne sonore dei film, ma ha anche scritto numerosi brani da concerto di musica classica.

Amb. Dr. Andrea Tasciotti – Fondatore World Bilateral Agency – Sezione: Relazioni Internazionali;

Fondatore del Progetto “Agenzia Bilaterale”, la prima Organizzazione per la cooperazione transnazionale ed interistituzionale, Ambasciatore e fondatore dell’Accademia Mondiale delle Scienze Umane. Impegnato in progetti sociali e partecipa al programma per la promozione delle Città Interculturali del Consiglio d’Europa, dove è attualmente membro.

Dr. ssa Dominika Zamara – Soprano – Sezione: Musica;

Soprano di fama internazionale, laureata con il massimo dei voti alla Università Musicale di Wroclaw. Canta in italiano, francese, inglese, polacco, tedesco, russo, ceco, slovacco e latino. Ha fatto del canto ogni minuto della sua vita e della musica una ragione per vivere, che lei la definisce una luce nell’oscurità. Un talento che sta calcando i palchi più prestigiosi di tutto il mondo.

Leone d’oro Alla Memoria di Eleonora Lavore consegnato al fratello Giuseppe Lavore – Fondatore dell’Associazione Elevision – Sezione: Musica;

Eleonora Lavore poetessa, scrittrice e cantautrice, che ci ha lasciato all’età di 15 anni inghiottita dal mare. A lei è dedicato il concorso internazionale Premio Eleonora Lavore, dalla volontà della sua Famiglia. Oggi il Fratello Giuseppe Lavore porta avanti tanti progetti nazionali sempre e solamente dedicati alla sorella, come l’Accademia di canto e musica Eleonora Lavore, presente in tutta Italia da oltre 20 anni con varie sedi.

Ammiraglio Rinaldo Veri – Ammiraglio di Squadra – Alla Carriera nella Marina Militare: Sezione: Istituzioni;

Ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno negli anni 1971-1975, uscendone con il grado di Guardiamarina. Successivamente ha frequentato il Corso di Pilotaggio in USA (1976-1977). Sino al grado di Tenente di Vascello ha prestato servizio a bordo delle unità navali, impiegato nel servizio volo, e nei Gruppi Elicotteri a terra. È stato promosso Contrammiraglio il 1/7/2001. E’ stato ai vertici di importanti missioni militari nazionali e internazionali. Ha conseguito, con la lode, la laurea in Scienze Marittime e Navali ed in Scienze Diplomatiche e Internazionali. È stato insignito delle seguenti decorazioni: Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e altre importantissime onorificenze.

Avv. Mario Di Domenico – Avvocato e Scrittore – Alla Carriera Forense – Sezione: Legalità e Giustizia;

Esercita a Roma la professione di Avvocato. Autore di diverse pubblicazioni di carattere storico e culturale, in collaborazione con il CNR per la storia del diritto italiano. Autore anche di articoli giuridici è presente in diverse antologie letterarie e riviste professionali. In particolare è lodevole la pubblicazione del libro inchiesta “IL COLPO ALLO STATO – da mani pulite a mani libere”. Una riconosciuta eccellenza, per la quale si è coraggiosamente distinto nella lotta contro la CORRUZIONE.

Dr. Francesco Raponi – Presidente Fondazione Francesco Raponi – Sezione: Scienza;

Presidente della Fondazione omonima, specializzato nel campo dell’ozonoterapia, conosciuto in tutto il mondo per il suo metodo denominato “Discosan” per la cura dell’ernia del disco. Impegnato costantemente nella ricerca dando anche aiuti economici a persone impegnate nel campo scientifico, artistico e culturale.

Dr. Maurizio Ricciardelli – Presidente Fondazione G.I.S. – Sezione: Imprenditoria;

Imprenditore di lungo corso, in particolare nel settore dell’economia e finanza, oltre che nell’ambito delle relazioni internazionali per lo sviluppo sostenibile con particolare attenzione alle progettazioni in campo sociale, e nel progresso tecnologico dei sistemi di sicurezza e protezione per il mondo del lavoro al fine di ridurre incidenti e mortalità, in Italia ed all’estero

Dr. Arturo Di Mascio – Trader Finanziario – Sezione: Finanza Internazionale;

Una persona di alto profilo dai molteplici interessi e dalle notevoli competenze. International banker, avvocato, scrittore e giornalista, ma in particolare Trader Finanziario di fama internazionale.

Sig. Mirko Parisi – Presidente A.S. Parisi Boxe – Sezione: Sport e Sociale;

Manager & Matchmaker di pugilato professionistico, titolare dell’omonima società sportiva, impegnato nello sport e nel sociale coinvolgendo numerosi esponenti del pugilato nazionale ed internazionale, a lanciare un messaggio di forza e di speranza attivando importanti progetti per carcerati e famiglie e per il recupero di ragazzi dalla strada. Molto attivo con il volontariato e la protezione civile e non ultimo per un aiuto concreto nella battaglia contro il covid e agli sfollati dell’Ucraina.

Sig. Fabrizio Venturi – Cantautore – Sezione: Musica – Ritira Ilaria Sambucci

Cantautore di livello internazionale, impegnato nel sociale, in sostegno soprattutto alla difesa dei diritti dei bambini. E’ ideatore e direttore Artistico del Cristian Music Festival Sanremo – Festival Della Canzone Cristiana Di Sanremo, che si prefigge di trasmettere i valori cristiani mediante la canzone.

Amb. Dr. Paolo Bragagna – Ambasciatore IHRO – Sezione: Relazioni Internazionali;

Ambasciatore dell’ I.H.R.O. – International Human Rights Organization, organizzazione affiliata all’O.N.U., attivamente impegnato nel diffondere la consapevolezza legale sui diritti umani in particolare nelle sezioni svantaggiate del mondo.

Dr.ssa Angelica Loredana Anton – Attrice e Scrittrice – Sezione: Cinema e Cultura;

Artista polivalente che si destreggia in maniera eccellente tra la scrittura, la recitazione, il canto e l’attività di comunicazione. Porta avanti importanti iniziative letterarie e ha una crescita artistica cinematografica di grande livello specie nella sua ultima interpretazione da protagonista assoluta in “Anna, Una voce umana” in uscita il prossimo aprile.

Riconoscimenti Spilla Leone d’oro a:

Max (alias Antonio Iannucci) – (Fotografia e Moda);

Claudia Mela – (Imprenditoria);

Mariella Sapienza – (Cinema & Spettacolo);

Carola Quatela – (MakeUp – Artist);

Max Sebastiani – (Fotografia);

Tony Riggi – (Musica);

Marco Reeves – (Musica);

Ezio Bordonaro – (Professionista);

Padre Luco Volpe – (Sociale);

Maria Rita Zenere – (Sociale)

Claudio Zappalà – (Sociale);

Ilaria Sambucci – (Danza)

Inoltre non presenti per vari motivi, ma comunque premiati con il “Leone”:

Dr. Roberto Gabriele: – Imprenditore – Sezione Imprenditoria;

Imprenditore leader nel settore dei giunti cardanici dove coniuga metodologia produttiva sulla professionalità, qualità e durata. Inoltre sta costruendo possibilità formative per aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro

Dr. Roberto Cristiano – Scrittore Giornalista – Sezione: Letteratura;

Scrittore e giornalista napoletano dallo stile personale ed originale, nello stile narrativo delle opere di Roberto Cristiano, spicca per snellezza di forma e consistenza di contenuti, un escursus umano che stimola sensazioni, evoca fatti, storia, riflessioni, suscita sentimenti contraddittori. Con abilità ci conduce nell’universo complesso e variegato della complessità dei rapporti umani interpersonali e dell’amore.

Dr. Maurice Cereghini – Maurice Cereghini Institute srl – Sezione: Scienza;

E’ uno scienziato della mente, porta avanti il suo lavoro con l’intento di risolvere problemi di varia natura e migliorare così la qualità della vita delle persone, in ogni campo, sia personale, che lavorativo, che sentimentale. Ha piacere di credere che chi si rivolge a lui, lo fa per trovare insieme il percorso e le soluzioni migliori per la propria crescita e per il proprio benessere.

Dr. Alessandro Ruggiero – Ruggiero Media – Sezione: Comunicazione Integrata.

Eclettico ed analitico, amante dell’innovazione. Esperto di Comunicazione Integrata e di informatica. Ricercatore e studioso di internet e dell’ecosistema dei Social Media per la messa a punto di progetti di alto livello di web marketing per cui è possibile declinare la digital strategy dell’azienda per i migliori obiettivi. E’ inoltre regista televisivo e cinematografico.

Dr. Andrea Viscardi – Giornalista – Sezione: Giornalismo;

Giornalista napoletano di lungo corso, in particolare istituzionale, vanta una notevole esperienza sia nazionale che internazionale. Direttore di importanti testate giornalistiche e oggi dirige uno dei più importanti quotidiani online “Progetto Italia News” e l’agenzia di “la 25° ora news”. Fondatore del Centro Studi Parlamentari per la democrazia partecipativa.

Per la spilla d’oro, non presenti ma premiati:

Michela Pellegrini – (Sociale); Arianna Di Lembo “Edran” – (Moda). Patrizio Sumbu Kalambay – (Sport); Alfonso Gurreri – (Professionista); Sara Spoletini – (Sociale); Pietro Aurino – (Sport).

Durante l’evemto si sono esibiti la ballerina di Sanremo, Ilaria Sambucci, il cantautore Tony Riggi, Angelica Loredana Anton con la sua canzone “Con te vivrò” a cui durante la cerimonia gli è stato consegnato il Disco d’oro dal maestro Marco Werba che ne ha scritto e arrangiato la musica (testo scritto da Gennaro Ruggiero).