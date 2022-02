Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso” parte la nona Edizione “Si attendano elaborati anche dall’estero”

Condividi

Dopo il grande successo dell’ottava edizione del prestigioso premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso “ nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli , la segreteria organizzativa si trova già a lavoro per la prossima edizione. Parte il nuovo bando di concorso per aderire all’VIX edizione del grande evento .Un concorso che mobilita artisti italiani e anche dall’estero a partecipare con :Poesia, Fotografia, Scultura e Pittura . Il progetto nato dall’idea dell’attore e scrittore Angelo Iannelli , organizzato dall’associazione Vesuvius in collaborazione con il comune di Napoli . La finalità della manifestazione è quella di premiare oltre alle varie sezioni in gara, gli artisti e le eccellenze che con la propria arte hanno donato un sorriso alle persone meno fortunate .Vista la valenza socio-culturale , il premio vede l’adesione di importanti patrocini morali e l’adesione dei maggiori mass media .Gli elaborati devono pervenire alla segreteria dell’associazione Vesuvius A.P.S. entro e non oltre il mese di luglio . Il bando è riservato a tutte le scuole d’Italia e disponibile sulle pagina Facebook e Istagram alla voce Premio Ambasciatore del Sorriso . Nelle precedenti edizioni sono state ricordate personalità che hanno dato lustro alla città di Napoli: Ciro Esposito vittima della violenza negli stadi , Pino Daniele, Massimo Troisi, Eduardo De Filippo, Totò, Luigi Necco, Pulcinella e Diego Armando Maradona. Tantissime le eccellenze che si impegnano per questo prestigioso premio, che risulta essere tra i migliori a livello nazionale per: location ,organizzazione e motivazione

” donare un sorriso alle persone meno fortunate”