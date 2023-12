Premio Industria Felix: il Porto turistico di Capri fra le 196 imprese più competitive d’Italia

Condividi

Oggi a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, la consegna dei riconoscimenti alle aziende valutate come le più performanti e affidabili finanziariamente a livello nazionale secondo un algoritmo di bilancio e rating finanziari.

Ennesimo premio per Porto Turistico di Capri

dopo il “Blue Marina award”, assegnato ai migliori 10 porti

e approdi turistici italiani e ricevuto lo scorso ottobre

dalla società presieduta da Giancarlo Cangiano,

e altri riconoscimenti di eccellenza

Il Porto turistico di Capri (PTC), società presieduta da Giancarlo Cangiano, è una delle 196 imprese italiane vincitrici del “Premio Industria Felix – L’Italia che compete” in quanto ritenute più competitive, performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili secondo una valutazione oggettiva effettuata a livello nazionale tramite un algoritmo di bilancio e rating finanziari.

Oggi lunedì 11 dicembre la cerimonia di assegnazione del premio organizzato da Industria Felix Magazine alle imprese nel corso di un evento a Milano in piazza Affari a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana.

“Siamo felici dell’onorificenza di bilancio assegnataci. La nostra società è icona di un’isola bellissima che non solo esporta, ma sa anche importare bellezza da tutto il mondo” afferma il presidente del Porto turistico di Capri Giancarlo Cangiano.

Il “Premio Industria felix” assegnato oggi al Porto turistico di Capri si aggiunge al “Blue marina awards” (promosso da Assonautica Italiana e Assonat e assegnato ogni anno ai 10 migliori marina d’Italia per celebrare l’eccellenza di porti e approdi turistici nazionali) che la società presieduta da Giancarlo Cangiano ha vinto lo scorso ottobre e a numerosi altri riconoscimenti come il Bandiera blu 2023-2024, Marina Excellence, Valutazione attestazione qualità Cinque Timoni 50GOL 24PLUS, Certified Management System RINA ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 -SA8000.

Tutti i dipendenti del Porto turistico di Capri, inoltre, sono certificati con corsi di formazione RINA.

SETTORI E REGIONI

Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono stati i settori più premiati da “Industria Felix” per quanto concerne i bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi complessivamente disponibili per essere analizzati). Puglia (28), Campania (27), Lazio (24) e Lombardia (23) sono le regioni con il massimo numero di società premiate. Alla ribalta anche 6 aziende con fatturati miliardari: 2 a testa per Lombardia e Lazio e una per Campania e Sicilia.

L’EVENTO

A raccontare il proprio storytelling aziendale di successo, nel corso dell’evento organizzato da Industria Felix Magazine – trimestrale diretto da Michele Montemurro – imprenditori e management delle 196 aziende premiate. La presentazione dell’iniziativa è stata affidata a Angelo Mellone (direttore del Day Time Rai) e Maria Soave (Tg1), con gli interventi di Vito Grassi (vicepresidente nazionale di Confindustria), Cesare Pozzi (docente di Economia industriale dell’Università Luiss), Filippo Liverini (componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria per Cerved), e ancora l’executive vice president Corporate sales Fabio Biasini e l’ad di Cerved rating agency Fabrizio Negri, per l’Investment Banking di Banca Mediolanum i responsabili Origination & Sales network relations Marco Gabbiani ed Equity Capital Market Giovanni Reale, i partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti e di Ria Grant Thornton Fabrizio Perego, per ELITE (Gruppo Euronext) il responsabile Italia Mauro Iacobuzio, gli Head of product Development&Managementil Giordano Sassaroli e of Partners Carolina Avanzini e il Sales&Relationship manager Andrea Magenes, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli, il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci e il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa.

I PARTNER

La quarta edizione del Premio Industria Felix è stata realizzata in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Simest, la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.