Premio concorso nazionale musicale “Aniello De Vita”: Vince Belly Button e il Coro Onda

Vallo della Lucania (Sa). Grande successo per la seconda edizione del Premio concorso nazionale musicale Aniello De Vita che si è tenuto ieri sera presso il Teatro De Berardinis di Vallo della Lucania. L’evento, dedicato alla valorizzazione di giovani talenti della musica italiana, ha visto esibirsi undici finalisti provenienti da diverse regioni italiane: Belly Button, Cristian Albani, Denise Battaglia, Dutty Beagle, Francesco Verrone, LaFemele, Luca Fol, Mancino, Michele Pellegrino, Rossella Opromolla e Stre.

La qualità e il livello delle performance artistiche ha entusiasmato il pubblico e reso particolarmente impegnativo il compito della giuria composta da personalità di spicco del panorama musicale italiano: Dario Salvatori, critico musicale, Leopoldo Lombardi, manager discografico , e Mariella Nava, cantautrice di grande prestigio. A capitanare la giuria della critica, il noto cantautore Michele Pecora.

Cristian Albani di Cesenatico si è aggiudicato il “Premio della Critica” con il brano Archimede, consegnato dal presidente del Parco Nazionale del Cilento -Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo.

Denise Battaglia di Gatteo si aggiudica il “Premio Categoria Inediti” con il brano Arcobaleno Pizzichino, consegnato da Filadelfio Cammarano.

Dutty Beagle di Camerota riceve la targa “Gelbison Città Territorio” dal presidente Maurizio Puglisi per il brano La Ventana.

Belly Button e il Coro Onda di Roma ricevono il “Premio Formazione Giovani Autori”, consegnato dal presidente di Consac Infrastrutture Antonio Bruno.

Fa doppietta Cristian Albani, che si aggiudica anche la targa “Premio Casa Sanremo”, consegnata da Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo.

Il vincitore assoluto della seconda edizione del concorso under 35 è Belly Button e il Coro Onda con il brano Amen. Il premio è stato consegnato direttamente dal presidente di Nuovo Imaie, Andrea Miccichè, e consiste in un contributo di 9.000 euro erogato dall’istituto mutualistico.

Soddisfatto l’ideatore e il patron del premio prodotto da Cilento Music Festival, Lillo De Marco: “Il premio mira a scoprire e valorizzare nuovi talenti tra autori, compositori ed esecutori di musica italiana e quest’anno la manifestazione celebra il riconoscimento della canzone cilentana a patrimonio immateriale della Regione Campania. Un concorso- aggiunge- che promuove la creatività libera dalle mode, puntando a creare un ponte tra tradizione e innovazione musicale”.

La direzione artistica è stata curata dal M° Angelo Loia con la segreteria di produzione affidata a Luisa Rizzo. Consorzio gruppo eventi e Vincenzo Russolillo hanno diretto e coordinato la produzione televisiva.

Di grande livello i musicisti della band, che hanno accompagnato le esibizioni dal vivo dei concorrenti e degli ospiti composta da Gianluca Perazzo (batteria), Antonio Brunetti (basso), Mariano Castiello (tastiere), Carmine Santimone (chitarra) e dalle coriste Angelica Parisi e Manuela Donadio.

Gli arrangiamenti musicali sono stati curati dal Maestro Umberto Elia, che ha conferito eleganza e intensità a ogni performance.

Ospiti d’eccezione come Michele Pecora e Ilaria Argiolas e Sergio Scavariello hanno ulteriormente arricchito l’evento con le loro performance emozionanti, mentre la presentazione della serata è stata affidata alla brillante giornalista e conduttrice Grazia Serra.

L’evento ha beneficiato del sostegno di importanti partner culturali e istituzionali. Oltre al patrocinio di Regione Campania, provincia di Salerno, Parco nazionale del Cilento e Vallo Di Diano, Comune di Moio Della Civitella, Comune di Vallo Della Lucania tra cui Led city, Gelbison città territorio, Consac infrastrutture ies , il Club Unesco per Elea, Tenuta Vignanova , Sole365 , Banca di Credito Magna Grecia, Campus Mediterraneo . Questi sostegni e partenariati hanno consolidato il “Premio Aniello De Vita” come un appuntamento culturale di riferimento, non solo per il territorio cilentano ma per l’intero panorama musicale italiano.

Il “Premio Aniello De Vita” si conferma non solo un’occasione per celebrare il talento musicale, ma anche uno strumento per promuovere il Cilento come culla di cultura, tradizioni e innovazione. Una serata che ha emozionato e lasciato un segno tangibile nella comunità artistica e territoriale.

