Premio Campania Coraggiosa, II edizione il 28 maggio alla Domus Ars di Napoli

Il 28 Maggio alle ore 18.00 presso il Complesso Domus Ars in Via Santa Chiara Napoli, ritorna il “Premio Campania Coraggiosa II edizione “, evento che quest’anno si rinnova presentando oltre 20 Premiati provenienti da tutta la Campania, accorsi per ritirare il Premio tanto ambito, ognuno con la propria professionalità ed illustre capacità, dirigenziale,imprenditoriale e manageriale. Napoli con la sua bellezza è sempre stata luogo di eterna ispirazione per tutti coloro che si sono impegnati nel portare avanti progetti in ambito legislativo, scientifico e di cultura. L’evento ideato e curato dall’esperto d’arte Dott.Ferdinando Sorrentino, con la realizzazione dei Premi a cura del Maestro d’Arte Domenico Sepe, gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. La serata presentata dalla giornalista Pina Stendardo, proporrà oltre ai sopracitati premi, l’esibizione di giovani talenti de L’Atlante musica arte & Spettacolo. Si potranno inoltre ammirare le esposizioni artistiche di 4 pittori: Caliendo Gioia, lnfante Gianluigi, Panariello Giuseppe e Gerardo Trattelli e le Alunne del Caselli – Palizzi

Allieve del Maestro d’arte Domenico Sepe

Alberino Simona

Ursillo Benedetta

Lombardi Chiara

Viterbo Fabiana Cira

Bellezza Flavia

Gramaglia Maria Cristiana

I premiati della seconda edizione saranno in ordine di categoria:

SEZIONE MEDICINA

1.Prof. Francesco Corcione, Responsabile Chirurgia Oncologica Mininvasiva Clinica Mediterranea

2.Prof. Raffaele Marfella, Professore ordinario di medicina interna presso Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate, università Vanvitelli

3.Prof.Felice Pirozzi, Direttore UOC Chirurgia II AORN CARDARELLI Napoli

4.Dott.Paolo Papa, Medico Chirurgo Odontoiatria Napoli

SEZIONE ISTITUZIONE/FORENSE

5.Dott.Giovanni Conzo, Procuratore aggiunto di Roma

6. Avv. Carmine Foresta, Pres.Ordine avvocati di Napoli

7.Dott. Sergio Lo Masto impegnato nella emergenza bradisismo Campi Flegrei

8. Josi Gerardo Della Ragione, Sindaco di Bacoli

9. Arch. Salvatore Iervolino, Dirigente Comune di Napoli per il servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare.

SEZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10. Prof.Marisa Iavarone, Prof.Ordinaria di Pedagogia generale e sociale presso il dipartimento di scienze Motorie e del benessere Università degli studi di Napoli Parthenope.

11.Prof. Avv. Raffaele Iervolino, Presidente Nazionale F.I.L.I.N.S. (Federazione Italiana Licei e Istituti Scolastici non statali)

SEZIONE ARTE/MUSICA/TEATRO

12. Daniela loia, Attrice e Drammaturga

13. Antimo Casertano, Attore e Drammaturgo

14. Gianfranco Gallo, Attore e Drammaturgo

15.Giulia Avallone, Artista esperta di recupero dei materiali di scarto nella riduzione dell’impatto ambientale

SEZIONE IMPRENDITORIA

16. Azienda Designer Woodulke di Umberto Raucci e Figli

17. Dott.Federico Grassi, Presidente Basket Napoli

18. Salvatore Cafarelli, Imprenditore Azienda Tufano

19. Gianni Molaro, Stilista

20.Dott.Andrea Santoro, Presidente Fondazione Ad Astra Campania

SEZIONE GIORNALISMO E ASSOCIAZIONI

21.Leandro Del Gaudio, Giornalista Cronaca Nera de Il Mattino

22. Maurizio De Giovanni, Scrittore e Sceneggiatore

23.Carmela Manco, Assocazione Figli in famiglia

24.Lello La Pietra, Giornalista

25.Luciana Esposito Giornalista di Inchiesta, Scrittrice e Direttrice Napolitan. it

26.Associazione Lo Sgarrupato.

27. Ciro Iervasi, Scrittore

28. Saverio Pandico, Giornalista Esperto comunicazione della bellezza del territorio.

