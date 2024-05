1 minuto di lettura

Condividi

Si è svolta a Venezia, nel prestigioso “Salone Canova” dell’antico palazzo “Ferro-Fini”, la Cerimonia conclusiva del Premio Internazionale “Bronzi di Riace”, giunto quest’anno alla sua XXIII edizione. La Manifestazione, nasce da un’idea di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione turistica “Proloco Città di Reggio Calabria” ed e’ patrocinata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Veneto e dalla Citta’ Metropolitana del Comune di Reggio Calabria. Testimonial dell’evento Paola La Salvia, Ufficiale della Guardia di Finanza: “una guerriera dei tempi moderni“, valoroso esempio di professionalità e leadership. Tra i premiati spiccano nomi illustri come il napoletano Gianni Lepre, che ha ricevuto il premio nella sezione intitolata ad Enzo Biagi per la cultura ed il giornalismo. Nelle note di merito rilasciate dalla commissione di valutazione del premio si legge: “Il Cavaliere Giovanni Lepre, figura poliedrica della cultura italiana, scrittore, giornalista, esperto di materie economiche, ha nel tempo saputo costruire, come un fiero guerriero, un percorso che l’ha portato a ricoprire moltissimi incarichi di grande prestigio in molteplici ambiti economici, lavorativi e culturali. Le sue competenze, esperienze e riflessioni ne hanno fatto una voce di grande levatura soprattutto in ambito economico e tale da farne anche un prezioso opinionista di quotidiani e telegiornali nazionali nonché una figura di grande rilevanza in ambito radiofonico e televisivo“. Un radioso Gianni Lepre ha sottolineato: “Sono onorato di aver ricevuto questo ambito premio, per un doppio motivo: da una parte mi gratifica per il lavoro che stiamo portando avanti in ambito culturale, e dall’altro mi fa ben sperare per l’incoraggiamento quotidiano ai giovani di dare sempre il massimo e di credere nei propri sogni”. Il noto economista che tra l’altro è consigliere del ministro della Cultura Sangiuliano ha poi aggiunto: “Il mio impegno, sia in ambito professionale che quello istituzionale riguarda proprio le nuove generazioni. Questo premio è il riconoscimento che stiamo lavorando bene, che stiamo contribuendo affinché il made in Italy non sia solo orgoglio nazionale, ma diventi anche un grande laboratorio di opportunità lavorative e d’impresa. In questo senso ringrazio di cuore il governo Meloni per la tenacia e l’impegno che quotidianamente profonde per i nostri giovani, affinché tutti i loro sogni possano diventare realtà” – ha poi concluso il prof. Lepre.

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.