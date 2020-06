Premio Abbiati 2020 ai “Talenti Vulcanici” della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli

Condividi

Fondazione Pietà de’ Turchini

Soddisfazione per il PREMIO ABBIATI 2020 e per l’USCITA in libreria della “Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli: il Seicento”.

Castaldo: “L’attività concertistica riprenderà presto, già a settembre”

Napoli. Buone notizie dalla Fondazione Pietà de’ Turchini che annuncia la ripresa delle attività già dal prossimo mese di settembre e, ancor prima, il conferimento del Premio Abbiati 2020 e l’uscita della “Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli: il Seicento”. Con lieve, ma inevitabile, ritardo per il lockdown, il libro a cura di Paologiovanni Maione e Francesco Cotticelli per Turchini Edizioni è, infatti, da oggi distribuito in tutte le librerie. L’opera in due tomi (con appendice allegata in cd-rom) di quasi duemila pagine complessive, ricognizione intorno al Seicento, segna una nuova tappa del progetto editoriale intrapreso dai due musicologi napoletani dopo il precedente lavoro dedicato al Settecento. Ad impreziosire il libro, la prefazione di Aldo Masullo, che costituisce l’ultimo scritto del grande filosofo pubblicato prima della morte. “Un lavoro di ricerca e studio – sottolinea Federica Castaldo, presidente Fondazione Pietà de’ Turchini – che proseguirà ancora per approdare ad una futura pubblicazione, dedicata questa volta all’Ottocento”.

La ricerca musicologica è parallela alla intensa attività concertistica e produttiva della Pietà de’ Turchini, che martedì 30 giugno alle 19, riceverà il XXXIX Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” assegnato dalla giuria composta da Alessandro Cammarano, Paola De Simone, Andrea Estero, Carlo Fiore, Angelo Foletto, Enrico Girardi, Giancarlo Landini, Gianluigi Mattietti, Gian Paolo Minardi, Carla Moreni, Alessandro Mormile, Paolo Petazzi, Alessandro Rigolli, Lorenzo Tozzi. La giuria ha attribuito il prestigioso riconoscimento come “migliore iniziativa musicale” al progetto “Talenti Vulcanici” della Pietà de’ Turchini “per l’alto profilo progettuale e per l’efficacia qualitativa degli esiti a valenza internazionale messi a segno dal giovane ensemble partenopeo”.

“E’ la seconda volta in 23 anni di militanza musicale e culturale – aggiunge Federica Castaldo – che la Pietà de’ Turchini riceve l’Abbiati, ed entrambe le volte il riconoscimento viene assegnato a progetti “pioneristici” ed innovativi intrapresi dall’eccellenza musicale attiva a Napoli. Un segnale importante ed una grande responsabilità”. Federica Castaldo è l’ideatrice del progetto “Talenti Vulcanici” che coinvolge Stefano Demicheli per la direzione musicale, Emanuele Cardi per la progettazione didattica, Paologiovanni Maione, Francesco Cotticelli ed altre eccellenze nel campo della prassi esecutiva e della ricerca musicologica e teatrale di statura internazionale.