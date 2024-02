Condividi

“GEVI Napoli stratosferica. Complimenti agli azzurri della palla a spicchi per l’impresa firmata sul parquet di Torino. Un successo fantastico, impronosticabile alla vigilia della Final Eight di Coppa Italia. Il merito è dei ragazzi di Igor Milicic, che hanno tenuto testa e battuto corazzate come la capolista Brescia, la Reggiana e l’Olimpia Milano di Ettore Messina. Quello di Federico Grassi, Francesco Tavassi e Alfredo Amoroso è un progetto sportivo solido e proiettato al futuro”. Così Sergio Colella, delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto questa sera a Palazzo San Giacomo alla premiazione dei giocatori e dello staff della GEVI Napoli Basket per la vittoria della Coppa Italia.

“Dopo lo scudetto vinto dagli azzurri del calcio – ha concluso Colella – ecco un altro prestigioso trofeo messo in bacheca dopo 18 anni da capitan Giovanni De Nicolao e soci. Napoli sempre più ai vertici dello sport nazionale. Avanti con la cultura della pallacanestro da promuovere in vista di Napoli capitale europea dello sport 2026. E ora a lavoro per il nuovo palazzetto che la città e i tifosi meritano per continuare a sognare in grande”.