Premi Area Cultura “Libro e Poesia dell’anno 2022” il 5 novembre a Roma. “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto tra i vincitori

Grande evento letterario il 5 novembre a Roma di “Area Cultura”, l’associazione presieduta da Angelica Loredana Anton. Tra i premiati anche Michele Cucuzza.

Il 5 novembre dalle ore 15 alla Sala Alessandrina di Roma – Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia – Museo dell’Arte Sanitaria, ci sarà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario “Il libro dell’anno 2022″ e del Concorso letterario “La poesia dell’anno 2022“ di Area Cultura.

“È una tragedia – afferma Angelica Loredana Anton – la gente non legge più. Quasi non scrive più con la penna come un tempo. I libri non si vendono più. La cultura è pane per la mente”. E prosegue – “Amo Roma, e se mi dessero la possibilità le istituzioni, farei di tutto per organizzare eventi per la valorizzazione del patrimonio culturale romano e italiano, partendo proprio dalla letteratura. Eppure io non sono italiana, anche se mi sento di appartenere all’Italia. Organizzo i miei eventi letterari con le mie forze, con il frutto del mio lavoro di artista, perché la cultura fa parte della mia vita interiore”.

Questi i nomi dei destinatari del premio “Il libro dell’anno 2022“: Vittoriana Abate e Maria Teresa Fiore, Antonio Parisi, Michele Cucuzza e Daniele Osnato, Adriana Pannitteri, Chiara Francini, Amedeo Goria, Giusy Amato, Gianni Ferrara Mazzucco, Igor Nogarotto, Giovanni De Ficchy, Arturo Di Mascio, Emanuela Del Zompo, Antonio Agosta, Salvo Bilardello, Stefania Chiappalupi, Cinzia M. Adriana Proietti, Cinzia Baravini, Mihail Coanda, Antonia Flavio e Ilaria Di Roberto.

Mentre per il concorso letterario “La poesia dell’anno 2022“: per la poesia Gold, Iris Vignola; I classificato Claudio Bizzi, II Germana De Padova; III Mariella Sapienza; premio critica Arianna Cupolo. E a seguire menzioni speciali e di merito.

Angelica Loredana Anton, conosciuta come attrice, scrittrice e cantante, è anche presidente dell’Associazione Culturale “Area Cultura“, un’associazione che da qualche anno si sta imponendo, in particolare nella capitale, per diffondere il “virus della cultura” insistendo molto sulla letteratura.

L’evento ha ottenuto autorevoli patrocini a partire dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, dall’Istituto per la Cultura Italiana, dal Centro Studi Parlamentari – Dip. Arte , Cultura e Spettacolo, dall’ENAC – Ente Nazionale Attività Culturali e dal World Literary Forum for Peace and Human Rights (WLFPH). Hanno collaborato per l’organizzazione anche la Fondazione “Amore per la Vita” e il Maurice Cereghini Institute e l’associazione “Chiaramente“.

A presentare la kermesse sarà la stessa presidente, Angelica Loredana Anton e ci saranno esibizioni omaggio di importanti artisti, quali: il soprano Dominika Zamara con il M° David Boldrini, il violinista M° Gaspare Maniscalco, la cantante Tiziana Raciti, l’attrice e cantante Elena Presti, e l’attore, voce narrante e autore teatrale Claudio Germanò. Anche Angelica Loredana Anton si esibirà in performance musicale. La fotografia sarà affidata al noto professionista Max Sebastiani.

Tra i vincitori del premio “Il libro dell’anno 2022” il romanzo “Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto, libro che accarezza le tematiche del suicidio assistito e dell’eutanasia.