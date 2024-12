Premi, Abbruzzetti (Ali Lazio): “Conservare le tradizioni è valore aggiunto per le nostre comunità”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – ''Questo premio ormai ha una storia, le motivazioni che hanno spinto le persone che l’hanno ideato e immaginato avevano l’intenzione di salvare i dialetti del nostro Paese, perché senza radici e senza passato è difficile immaginare un futuro. Credo che dialetti e lingue locali non debbano restare un ancoraggio del passato, ma rappresentare un punto di partenza per avere ben chiaro il percorso da seguire. Mantenere le tradizioni e intrecciarle con la società dei nostri giorni è un valore aggiunto per le nostre comunità''. Lo ha spiegato Luca Abbruzzetti, presidente di Autonomie locali italiane Lazio alla consegna del Premio 'Salva la tua lingua locale' ideato da Unpli, Unione Nazionale Pro Loco e da Ali Autonomie Locali Italiane del Lazio con l’obiettivo di promuovere i tesori culturali e linguistici del nostro Paese, svoltosi nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. ''E veder crescere questo Premio negli anni sia come partecipazione sia nella qualità delle opere è una grande soddisfazione e questa edizione, in particolare, è stata arricchita ulteriormente dall'istituzione del 'Premio Speciale Luigi Manzi', dedicata alla memoria dell'amico poeta e scrittore, oltre che essere tra i principali fondatori di questo concorso letterario'', ha continuato. —[email protected] (Web Info)

