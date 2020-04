Prefettura in campo per facilitare l’accesso al credito a Benevento

Facilitare l’accesso al credito per imprese e famiglie del beneventano è il prossimo step per sostenere il territorio in un momento di grave difficoltà economica legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Lo ha annunciato il prefetto di Benevento Francesco Cappetta durante la videoconferenza di aggiornamento quotidiana dalla prefettura, dove è stato attivato il centro coordinamento soccorsi.

Cappetta, come riporta il servizio del telegiornale regionale della Campania di ieri, ha parlato di un video incontro a breve con l’Associazione bancaria italiana (Abi) proprio per studiare soluzioni finalizzate a facilitare il credito, in un’area che negli ultimi 10 anni ha perso 14mila posti di lavoro e registra un’alta percentuale di disoccupati sotto i 35 anni.

Benevento, il prefetto Francesco Cappetta in video conferenza con Questura, Comune, Asl e Provincia