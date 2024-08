Precipita da sentiero, il cane la veglia per un giorno intero e fa ritrovare corpo

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il suo cane ha vegliato su di lei per un giorno intero, essendo probabilmente già morta da ieri, E.M., una donna di Cesena di 39 anni, ritrovata oggi nelle vicinanze della zona dell'Altar Knotto, nel comune di Rotzo, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). Ad avvisare i carabinieri forestali, poco prima di mezzogiorno, alcuni passanti che avevano notato il cane fermo in un punto preciso sul sentiero. Dal suo microchip, i militari sono risaliti al nome della proprietaria e ai familiari che non la sentivano da ieri pomeriggio per il cellulare non raggiungibile, mentre l’auto della donna era ancora ferma al parcheggio. Ai carabinieri è quindi bastato affacciarsi sulla verticale del punto dove si trovava il cane per individuare il corpo senza vita della donna alcune decine di metri più in basso, caduta dopo essere scivolata. Due squadre del Soccorso alpino di Asiago si sono quindi calate e hanno recuperato il corpo per affidarlo al carro funebre. —[email protected] (Web Info)

