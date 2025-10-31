Povertà energetica, in Italia 2,36 milioni di famiglie in difficoltà: presentato alla Luiss il

0 minuto di lettura

Cresce in Italia il numero delle famiglie colpite dalla povertà energetica, oggi pari al 9% del totale, ovvero 2,36 milioni di nuclei. I dati, elaborati dall’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (Oipe) e da Ipsos, sono al centro del volume “Povertà energetica e accesso equo all’energia: una riflessione sulla società contemporanea”, pubblicato da Luiss University Press e presentato presso il Campus Luiss di Roma. Il libro, realizzato in collaborazione tra la Fondazione Banco dell’Energia e l’Università Luiss, rappresenta il primo studio sul tema in Italia e propone una riflessione articolata che intreccia economia, società e cultura, offrendo un’analisi multidisciplinare di un fenomeno che incide sempre più sul tessuto sociale del Paese.

