Potenza: partita Picerno-Turris vietata ai residenti in provincia di Napoli

Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ha vietato ai residenti in provincia di Napoli la vendita dei biglietti per la partita di calcio Picerno-Turris, in programma domenica 23 gennaio allo stadio “Donato Curcio” di Picerno (Potenza) nell’ambito del campionato di serie C.

Il provvedimento è stato adottato questa mattina, in linea con le indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tenuto conto dei disordini causati da un gruppo di tifosi di Torre del Greco (Napoli) in occasione dell’incontro Turris-Taranto del 22 dicembre 2021.