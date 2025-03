Postiglione in esposizione al salone Open, il sindaco- “Trekking, escursioni e rafting sul fiume, così puntiamo allo sviluppo turistico del territorio”.

1 minuto di lettura

Postiglione (Sa). “Promuoviamo lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione e l’incentivazione delle attività sportive e dei giochi all’aria aperta, tra cui il trekking, i giochi ad alta quota, le escursioni in montagna e il rafting sul fiume Calore”. Annuncia così il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, la partecipazione del Comune di Postiglione, nello stand della Regione Campania, presso la fiera Open Outdoor Experiences, il salone delle attività all’aria aperta che si svolgerà dal 28 al 30 marzo, presso il Next di Capaccio Paestum. “Benessere, tutela dell’ambiente, sport e attività all’aria aperta sono i punti cardini sui quali si sviluppa tutto il progetto turistico messo in campo dalla nostra amministrazione per promuovere il territorio -spiega il sindaco Cennamo. -Attività all’aria aperta, che mettono insieme montagna e fiume, senza tralasciare le passeggiate nel centro storico con la visita al castello normanno, i cammini religiosi dal centro abitato fino in montagna dove è ubicata la Grotta di Sant’Elia, e le tappe ristoro presso le attività ricettive del territorio dove è possibile sia pernottare che degustare i piatti antichi della tradizione postiglionese”. Postiglione si mette in mostra quindi e dopo il successo, ormai consolidato, della partecipazione di Palazzo di Città a fiere nazionali ed internazionali tra cui la Bit di Milano, la Bmt di Napoli, torna all’evento Open Outdoor Experiences, il salone che mette insieme Istituzioni, rappresentanti dei Parchi Nazionali e Regionali, operatori del turismo, delle attività sportive e visitatori. “In questo modo- sottolinea il sindaco di Postiglione- incentiviamo il turismo lento nelle Aree Interne, tutelando l’ambiente e facendo sviluppare il territorio di Postiglione e degli Alburni sempre più meta di turisti, visitatori e famiglie che, in ogni stagione dell’anno, scelgono di trascorrere nel nostro territorio i weekend all’insegna di benessere, divertimento ed enogastronomia di eccellenza della tradizione”.

