(Adnkronos) – Per il Progetto Polis "abbiamo aggiudicato il 97% delle gare, abbiamo 1.600 cantieri. Siamo assolutamente in linea con il piano" la cui chiusura "è prevista entro il 31 dicembre del 2026 ma pensiamo che sarà completato all'inizio di quell'anno". Lo ha detto il direttore generale di Poste, Giuseppe Lasco, nel rispondere alle domande nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano strategico 2024-2028. Nei riguardi del progetto, ha aggiunto, "c'è stata una risposta bellissima del territorio" perché "c'è l'esigenza molto forte, soprattutto da parte della popolazione più avanti con l'età, di non muoversi e di avere servizi della Pa", ha detto ancora Lasco. —[email protected] (Web Info)

