Post choc ex sindaco, Nappi (Lega): passione calcistica non degeneri in incitamento all’odio

“Lo dico anche da tifoso del Napoli: la passione calcistica per la propria squadra non può degenerare in incitamento all’odio e alla violenza. Lascia totalmente interdetti e dispiace che un messaggio che inneggia allo scontro tra tifoserie provenga da un ex sindaco, per di più un uomo di legge. E soprattutto sia lanciato in un momento estremamente delicato, dopo gli scontri in autostrada tra gruppi organizzati di napoletani e romani e dopo il furto e l’incendio di alcuni striscioni dei supporter della Roma ad opera degli ultras serbi. Inoltre esprimo massima solidarietà alla polizia e a tutte le forze dell’ordine, pure tirate in ballo con un infelice accostamento dall’ex sindaco, al quale – al di là dei rispettivi colori politici – ricordo che è grazie al loro impegno e alla loro abnegazione se i delinquenti mascherati da tifosi vengono fermati, e che lo Stato va sempre difeso”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, commentando un post pubblicato sui social dall’ex sindaco di Cercola, Vincenzo Fiengo.