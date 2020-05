Posillipo: sequestra oltre 200 piante e la Polizia le devolve in beneficenza

Condividi

Lo scorso sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo a un fioraio ambulante in via Manzoni.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo, in possesso della licenza per esercitare l’attività in forma itinerante, aveva occupato abusivamente il suolo pubblico esponendo la merce ed esercitando il commercio in maniera permanente.

Gli agenti hanno sanzionato il fioraio e sequestrato 227 tra piante e fiori che sono state devolute alla chiesa di Santa Maria della Consolazione in via Villanova.