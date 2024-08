Porto Rotondo, dal 4 al 7 settembre al via il Mondiale di Vela Innovativa RS21CUP promosso dalla Regione Sardegna

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e dallo Yacht Club Porto Rotondo in collaborazione con la Classe Italiana RS21, vedrà sfidarsi equipaggi provenienti da tutto il mondo

Olbia, 23 agosto 2024. Dal 4 al 7 settembre 2024 Porto Rotondo ospiterà le regate del Mondiale di Vela Innovativa RS21CUP, un evento di rilevanza internazionale che vedrà sfidarsi equipaggi provenienti da tutto il mondo. Organizzata dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e dallo Yacht Club Porto Rotondo in collaborazione con la Classe Italiana RS21, la manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio. Questo appuntamento, che s’inserisce nell'anno del 60° anniversario della fondazione di Porto Rotondo, rappresenta un’occasione straordinaria per la promozione del territorio oltre che per celebrare la tradizione sportiva, culturale e la bellezza di questo luogo unico, dove sostenibilità e innovazione convivono da sempre. A sfidarsi a bordo di 12 RS21 saranno equipaggi internazionali con la formula del team race. Per essere competitivi servirà una particolare conoscenza dei regolamenti, una buona velocità e tanta esperienza nella tattica di regata, soprattutto nelle coperture degli avversari per favorire i propri compagni di squadra. Le iscrizioni online sono ufficialmente aperte e si prevede l’adesione di squadre provenienti dall’Inghilterra, dall’Irlanda, dagli Emirati Arabi, dal Brasile e dagli Stati Uniti. Il primo team italiano iscritto non poteva che essere NOX Oceani, due equipaggi formati da atleti del territorio gallurese che si sono già distinti in ambito internazionale per abilità e impegno sportivo, conquistando il primo e il secondo gradino del podio nel Campionato del Mondo RS21 Under 23 dello scorso anno, proprio nelle acque di casa. «Stiamo lavorando assiduamente per la buona riuscita di questo importantissimo evento. – spiega Fabrizio De Falco, Presidente dello Yacht Club Porto Rotondo – Il 3 settembre accoglieremo gli equipaggi con l’apertura della segreteria regate ed abbiamo previsto per il 4 una giornata di allenamento sul campo di regata nel Golfo di Cugnana, poi briefing e, alle 18.00, la cerimonia di apertura. Le regate si svolgeranno dal 5 al 7 settembre, lo spettacolo sarà garantito e gli appassionati potranno seguire le regate sia dal vivo che sui vari canali di comunicazione.» «L’RS21 è una classe che sta conquistando sempre più appassionati, e Porto Rotondo, dopo il Mondiale 2023, è stata scelta per ospitare questa nuova manifestazione internazionale. – racconta Davide Casetti, Presidente dell’Associazione Nazionale RS21 – Il mezzo è molto performante, divertente e sicuro, ma si distingue per quel concetto di sostenibilità dal quale oggi non si può prescindere, come ad esempio la presenza di un motore elettrico per entrare e uscire dai porti.» Con il Blu Village, che sarà realizzato sul piazzale antistante lo Yacht Club di Porto Rotondo per tutto il periodo, l’evento si arricchisce di contenuti che lo proiettano verso gli obiettivi di sostenibilità che lo ispirano. Convegni a tema ambientale, sportivo e naturalmente tecnologico prenderanno vita nelle giornate di gara, per dare enfasi alle attività capaci di tradursi in azioni concrete verso un futuro sostenibile.

Contatti: https://www.ycpr.it/

