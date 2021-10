Portici, nasce il Polo dell’educazione per giovani da zero ai sei anni

Condividi

Atelier, laboratori, spazi interattivi: nel Vesuviano la nuova sede della scuola Il Ciliegio

Nasce a Portici, nell’area vesuviana della città metropolitana di Napoli, il Polo dell’educazione per giovani da zero a sei anni. La nuova sede della scuola Il Ciliegio – a ridosso di via Libertà e dell’omonima stazione della Vesuviana – ospita l’asilo nido e la scuola dell’infanzia.

Bambine e bambini sono accolti negli spazi appositamente riqualificati in queste settimane. Particolare attenzione è stata prestata all’allestimento di tutti i locali, elemento essenziale nel processo di educazione e di formazione dei giovanissimi che potranno vivere molteplici esperienze nei diversi atelier: dalla musica al digitale, dai sapori alla scienza. Sono gli spazi di esplorazione e di ricerca dedicati anche a genitori e nonni sempre accompagnati e sostenuti da educatori e insegnanti con anni di professione alle spalle: una scuola in cui il percorso didattico è costruito grazie al contributo di tutti a partire dai bambini con le loro esigenze e individualità.

Il Ciliegio, che opera sin dal 1994 sul territorio napoletano, propone una didattica innovativa e sempre più accogliente. Nella nuova sede, infatti, si introducono le “aule aperte”, un nuovo modo di intendere e di far scuola che supera il tradizionale concetto di sezione e lezione. Inoltre, il Polo dell’educazione di Portici punta su continui e proficui momenti di interazione tra i giovanissimi e tra questi e gli adulti: è nata per questo, ad esempio, la grande piazza al primo piano, luogo ideale nel quale si sperimentano momenti di crescita e confronto grazie alle esperienze con il mondo digitale e con la natura insieme agli esperti di scienze. Inedite esperienze anche nella sala da pranzo dove le bambine e i bambini saranno i protagonisti di esperimenti e occasioni di gioco con tutti i propri sensi. In più, per rendere le lezioni sempre più interessanti e stimolanti, gli spazi sono dotati di computer, tablet, lavagne interattive e smart tv oltre a tantissimi giochi selezionati dagli educatori esperti. E sin da piccolissimi potranno imparare a interagire con le lingue straniere – si studiano l’inglese e lo spagnolo – e con il linguaggio della musica grazie alla collaborazione della scuola con la pedagogista musicale Luciana Mazzone.

«La nostra idea di infanzia non nasce per addestrare, allevare, intrattenere. La nostra idea di infanzia pone l’attenzione allo sviluppo sano e creativo delle identità. Ciò che ci sta a cuore e su cui lavoriamo è la promozione di proposte autentiche allo sviluppo dell’io di ogni bambino. La nostra scuola – con i suoi luoghi educativi, i suoi tempi, le sue risorse educative – non gratifica soltanto il bambino che accogliamo ma anche il ragazzo che sarà, l’uomo che diventerà», afferma il responsabile della scuola Il Ciliegio di Portici.

La nuova sede della scuola Il Ciliegio è in via Luigi Rocca, 8 (quarta traversa a sinistra di via Libertà). Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il 3393493935 oppure raggiungere la segreteria che è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16. Altre info sul sito www.scuolailciliegio.com.

